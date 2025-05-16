І Кейт, і Меган ридали перед королівським весіллям: чому вони посварилися

Королівський інсайдер розкрив таємні подробиці того, як відбулося весілля Гаррі та Меган.

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Кейт Міддлтон і Меган Маркл посварилися через Шарлотту / Колаж Главред, фото Instagram/meghan, _kate_middleton_royal

Коротко:

Чому плакали принцеси

До чого тут маленька принцеса Шарлотта

Меган Маркл і Кейт Міддлтон нібито обидві були в сльозах після сварки через сукню принцеси Шарлотти для весілля герцогині Сассекської з принцом Гаррі 2018 року.

Королівський співробітник стверджував, що новоспечені невістки змусили одна одну плакати через суперечку. Про це він написав у новій книзі Тома Квінна "Так, мем: Таємне життя королівських слуг", пише Page Six.

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"Я можу сказати вам, що всі газети і коментатори неправильно зрозуміли це", - сказав анонімний співробітник королівському біографу.

Меган Маркл / ua.depositphotos.com

"Правда в тому, що, як і в багатьох подібних сварках між сестрами, братами або навіть невістками, обидві сторони були дуже засмучені". Співробітник пояснив, що обидві дами залишилися "плакати ридма".

Правда в тому, що під час обговорення сукні подружки нареченої Меган сказала кілька речей, про які вона шкодувала, а Кейт сказала кілька речей, про які вона пізніше пошкодувала, але все це було в запалі моменту", - сказав інсайдер.

Кейт Міддлтон пережила нелегкі часи / ФотоI nstagram/The Prince and Princess of Wales

Після того, як Маркл і Гаррі сказали "так", почали циркулювати чутки про розлад між колишньою акторкою та принцесою Уельською. Таблоїди того часу повідомляли, що Маркл змусила Міддлтон плакати через пошиття сукні доньки останньої.

У 2021 році Маркл відповіла на плітки під час сенсаційної бесіди з Опрою Вінфрі, заявивши, що насправді це Міддлтон змусила її плакати.

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Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.

Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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