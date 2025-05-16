Путін зробив помилку з переговорами: генсек НАТО виступив з гучною заявою

Путін помилився, відправивши на перемовини з Україною в Стамбулі дрібних посадовців.

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Путін зробив помилку з переговорами/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН, скріншот з YouTube

Основні тези із заяви Рютте:

Путін зробив помилку, відправивши на переговори з Україною дрібних посадовців

Глава Кремля знає, що "м’яч на його полі"

Добре, що Україна сіла за стіл переговорів

Російський диктатор Володимир Путін зробив помилку, коли відправив на переговори з Україною в Туреччину посадовців низького рівня.

Глава Кремля знає, що "м’яч на його полі". Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє la Repubblica.

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Таку заяву Рютте зробив перед самітом Європейського політичного співтовариства у столиці Албанії, де також присутній президент України Володимир Зеленський.

Генсек НАТО наголосив, що Путін повинен більш серйозно ставитися до питань, котрі стосуються врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України.

Також він зазначив, що Європа і США повинні продовжувати тиснути на главу Кремля.

"Він (Путін – ред.) дуже добре знає, що м’яч на його полі. Він зробив помилку, відправивши делегацію низького рівня. Я думаю, що це дуже добре, що Україна сіла за стіл переговорів. Я дуже задоволений роллю, яку відіграють США", – зазначив Рютте.

Переговори у Стамбулі – останні новини

Як повідомлялося, 16 травня у Стамбулі розпочалися переговори щодо України – Главред розповів, хто представляє сторони і про що говоритимуть. Спочатку відбудеться зустріч у форматі: Україна – США – Туреччина, а потім Україна – Росія – Туреччина.

Також повідомлялося, що РФ "вигнала" США з переговорів у Стамбулі, українська сторона обурена. Росіяни ставлять перед собою мету затягувати переговори, розповіло українське джерело.

Нагадаємо, у Reuters розповіли, що питання зустрічі Зеленського з Путіним піднімуть у Стамбулі. Щоб дипломатія була результативною, потрібне припинення вогню.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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