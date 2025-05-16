Трамп анонсував переговори з Путіним і назвав імовірні терміни

Президент США натякнув, що незабаром "світ стане ще безпечнішим".

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Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

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Трамп прокоментував імовірність зустрічі з Путіним

Світ незабаром стане ще безпечнішим, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому він прокоментував консультації, які відбуваються в Стамбулі, повідомляє Clash Report.

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Президент США також підкреслив, що повертається додому після свого візиту до країн Близького Сходу.

"Подивимося, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому. Я зустрінуся з Путіним, щойно ми зможемо це організувати", - сказав Трамп.

Крім того, під час візиту в ОАЕ, коментуючи мирний процес щодо України, натякнув, що світ стане ще безпечнішим "за 2 - 3 тижні", очевидно, натякаючи на те, що зможе домовитися з Путіним.

"Але я вам скажу, що вже зараз світ значно безпечніший. І я думаю, через два-три тижні він буде ще безпечнішим", - додав він.

Раніше повідомлялося про те, що після того, як Путін направив делегацію низького рівня на переговори до Туреччини, надії на припинення вогню в Україні похитнулися. Тепер уся увага прикута до Вашингтона і на його спроби запровадити нові санкції, щоб посадити російського лідера за стіл переговорів.

Нагадаємо, що після зустрічі Зеленського з Трампом у Путіна заявили про "готовність до переговорів". Дмитро Пєсков прокоментував зустріч зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Як повідомляв Главред, Трамп поки що не встановлював крайнього терміну для Володимира Путіна щодо узгодження режиму припинення вогню з Україною, але зазначив, що такий дедлайн може з'явитися. Трамп упевнений, що домовленість буде досягнута найближчим часом.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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