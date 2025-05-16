Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп анонсував переговори з Путіним і назвав імовірні терміни

Олексій Тесля
16 травня 2025, 13:17
727
Президент США натякнув, що незабаром "світ стане ще безпечнішим".
Трамп, Путин
Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

  • Трамп прокоментував імовірність зустрічі з Путіним
  • Світ незабаром стане ще безпечнішим, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому він прокоментував консультації, які відбуваються в Стамбулі, повідомляє Clash Report.

відео дня

Президент США також підкреслив, що повертається додому після свого візиту до країн Близького Сходу.

"Подивимося, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому. Я зустрінуся з Путіним, щойно ми зможемо це організувати", - сказав Трамп.

Крім того, під час візиту в ОАЕ, коментуючи мирний процес щодо України, натякнув, що світ стане ще безпечнішим "за 2 - 3 тижні", очевидно, натякаючи на те, що зможе домовитися з Путіним.

"Але я вам скажу, що вже зараз світ значно безпечніший. І я думаю, через два-три тижні він буде ще безпечнішим", - додав він.

Раніше повідомлялося про те, що після того, як Путін направив делегацію низького рівня на переговори до Туреччини, надії на припинення вогню в Україні похитнулися. Тепер уся увага прикута до Вашингтона і на його спроби запровадити нові санкції, щоб посадити російського лідера за стіл переговорів.

Нагадаємо, що після зустрічі Зеленського з Трампом у Путіна заявили про "готовність до переговорів". Дмитро Пєсков прокоментував зустріч зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Як повідомляв Главред, Трамп поки що не встановлював крайнього терміну для Володимира Путіна щодо узгодження режиму припинення вогню з Україною, але зазначив, що такий дедлайн може з'явитися. Трамп упевнений, що домовленість буде досягнута найближчим часом.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін переговори в Стамбулі
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Поки тривають переговори, РФ вдарила балістикою по одній з областей України: деталі

Поки тривають переговори, РФ вдарила балістикою по одній з областей України: деталі

13:40Україна
Дощі й похолодання накриють Україну: стала відома погода у вихідні

Дощі й похолодання накриють Україну: стала відома погода у вихідні

13:19Синоптик
Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФ

Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФ

12:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зеленський поставив Лаврова на місце після його образ

Зеленський поставив Лаврова на місце після його образ

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

Як правильно варити куряче філе: шеф-кухар вказав на важливі нюанси

Як правильно варити куряче філе: шеф-кухар вказав на важливі нюанси

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

Лавров накинувся на Зеленського з образами

Лавров накинувся на Зеленського з образами

Останні новини

13:54

В Україну повернули тіла 909 загиблих захисників із "найгарячіших" напрямків

13:54

Слава з "Неангелів" возз'єдналася з чоловіком Камінським

13:47

Тренери назвали найважливішу вправу для людей 60+ без відвідування спортзалу

13:40

Поки тривають переговори, РФ вдарила балістикою по одній з областей України: деталі

13:39

"Все, бувай": Олена Зеленська розповіла про важку розмову з чоловіком

Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФПереговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України та РФ
13:19

Дощі й похолодання накриють Україну: стала відома погода у вихідні

13:17

Трамп анонсував переговори з Путіним і назвав імовірні терміни

13:15

Українці можуть отримати 29 тисяч грошової допомоги: хто претендує на виплату

12:50

Спеціально приїхала з Криму: Мішина зустрілася з мамою і показала її фото

Реклама
12:35

Тільки геній знайде 3 відмінності за 15 секунд: чим відрізняються два детективи

12:33

Чому 17 травня небезпечно ходити в ліс: яке церковне свято і день ангела

12:29

Україна доганяє Польщу у цінах: де дешевший продуктовий кошикФото

12:15

"Припинення вогню не буде": сумний прогноз щодо переговорів у Стамбулі

12:05

Нокаут для економіки: у Politico дізналися, які санкції ЄС готує проти Росії

11:34

Заморозки, град і рясні дощі з грозами: стала відома дата небезпечної погоди

11:34

Колишній бойфренд Ріанни побив свого продюсера, його заарештували

11:27

Китайський гороскоп на завтра 17 травня: Козлам - помста, Півням - роздратування

11:25

У Трампа сталася велика радість: що сталося

11:24

Свідчення Свинарчука стануть вироком для Порошенка, коли його екстрадують до України — експерт

11:24

У Стамбулі розпочалися переговори щодо України: хто представляє сторони і про що говоритимуть

Реклама
11:05

РФ просунулася у двох районах на Донбасі: у DeepState назвали напрямки

10:51

Гороскоп Таро на сьогодні 16 травня: Левам - новий розділ, Стрільцям усвідомити силу і йти вперед

10:36

Чи можна дарувати пустий гаманець: священник дав однозначну відповідьВідео

10:35

Гранд-фінал Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна

10:27

Як доглядати за полуницею в травні: ягоди виростуть великими і соковитими

10:21

РФ атакувала дронами Одещину: троє поранених, знищено будинок директора зоопаркуФото

10:12

У росіян втрати в Криму: на військових базах РФ гримлять вибухи після прильотів

09:32

Ставки букмекерів на переможця Євробачення змінилися: на якому місці Україна

09:31

Зеленський зіграв несподівано: Загородній сказав, що дадуть переговори в Стамбулі

09:24

Гороскоп на завтра 17 травня: Терезам - грошова винагорода, Овнам - відпочинок

09:20

Як змусити цибулю рости: господиня розповіла про "секретне" ідеальне підживленняВідео

09:19

Коли закінчиться війна?Погляд

09:08

ЗСУ відбили атаки РФ і просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

08:51

Зустріч Трампа і Путіна вирішить все: чи є надія на мир в Україні - Bloomberg

08:23

Війна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – Загородній

07:59

Пілот катапультувався: ЗСУ втратили F-16 під час відбиття повітряної атаки РФ

07:32

Пакет готовий: Мерц сказав, коли ЄС ухвалить нові санкції проти Росії

06:51

Реалії на землі: що слід враховувати при переговорах з оркамиПогляд

06:41

Уранці в Києві прогриміли вибухи, спалахнула пожежа: що відомо

05:55

Як Грушевський трьома словами переміг Росію і змінив історію УкраїниВідео

Реклама
05:13

Віддати, чи спалити: священник відповів, що краще зробити з телефоном померлого

04:35

Як сказати українською "сгущенка": варто уникати поширеної помилкиВідео

04:00

Чи можливий різкий "стрибок" долара вгору: яким буде курс валют з 19 травня

03:35

Брудніший за громадський туалет: який елемент автомобіля водії забувають мити

03:00

Нова заява делегації РФ: ЗМІ розповіли, коли чекати першу зустріч з УкраїноюВідео

02:29

Буде дефіцит і шалені черги: економіст передрік Росії серйозні проблемиВідео

01:30

Синергія легенд: Барбра Стрейзанд і Пол Маккартні записали дует

01:27

Чи відбудеться зустріч Трампа з Путіним: у Білому домі відповіли

00:23

Хто пройшов у гранд-фінал Євробачення 2025: фаворити не потрапили

00:06

"Москва хоче виснажити нас": подробиці заяви Сирського на Раді НАТО

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти