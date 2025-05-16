Заморозки, град і рясні дощі з грозами: стала відома дата небезпечної погоди

Температура повітря у частині території нашої держави буде істотно нижчою за норму.

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Погода в Украині - будуть заморозки, град і рясні дощі з грозами/ колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 17-18 травня

Де будуть дощі, грози і град

Де будуть низькі температури повітря

Погода в Україні у вихідні, 17 і 18 травня, буде нестійкою і вологою. Очікуються коливання температури повітря та атмосферного тиску.

Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що через вплив циклонічної діяльності та атмосферних фронтів найближчими днями на території України будуть спостерігатися рясні дощі, місцями у супроводі грози і дрібного граду.

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Температура повітря у західних областях буде істотно нижчою за норму – там навіть очікуються заморозки до -3 градусів. На решті території країни температура буде відповідати сезону з незначними відхиленнями.

Погода в Україні в суботу, 17 травня

У західних областях

У західних областях вночі помірні дощі пройдуть на Буковині, Поділлі та на Житомирщині, вдень опади охоплять увесь регіон. Подекуди можливі грози. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 градуси; вдень +8...+13, на Закарпатті до +15 градусів.

У північних областях

У північній частині країни вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 градусів, вдень +12…+18.

У центральних областях

У центральній частині України вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються помірні, подекуди значні опади, можливі грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +13…+18.

На півдні України

У південних областях та Криму протягом доби очікується нестійка погода з дощами різної інтенсивності, місцями можлива гроза. Вітер південний із переходом вдень на західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +10…+15, у Криму місцями +19…+24 градуси.

У східних областях

У східних областях країни подекуди очікуються короткочасні дощі, часом з грозою. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Донбасі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +17…+22.

Погода в Україні 17 травня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 18 травня

У західних областях

У західній частині країни вночі очікуються подекуди невеликі дощі, вдень пройдуть помірні дощі, місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний, 7-12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі очікується +2...+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градуси; вдень +9…+14, на Буковині та Закарпатті +12…+17 градусів.

У північних областях

У північних областях України вночі пройдуть помірні, місцями значні дощі. Вдень очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер західний/південно-західний, 7-12 м/с, вдень можливе посилення до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4...+9 градусів, вдень +13...+18.

У центральних областях

У центральних регіонах країни протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, вдень місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний/ південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19.

На півдні України

У південних областях та Криму вночі без істотних опадів, вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер західний/південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +18…+23.

У східних областях

У східних областях вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер південний із переходом вдень на західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +14…+19.

Погода в Україні 18 травня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, потепління накриє Україну – стала відома точна дата підвищення температури. Скоро в Україні повернеться тепло – синоптикиня сказала, коли на нього очікувати.

Також раніше повідомлялося, що на Україну обрушиться жорсткий шторм – країну накриють зливи та сніг. У багатьох областях України оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

Нагадаємо, спершу прийде потепління, після чого знову холод – стало відомо, як зміниться погода найближчим часом. Погода у Львові 16 травня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.

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