У Трампа сталася велика радість: що сталося

Коротко:
- Що сталося в родині президента США
- Про що повідомила його донька Тіффані
Президент США Дональд Трамп сьогодні має привід для свята - він став дідом в одинадцятий раз.
Свого первістка народила донька Дональда Трампа - Тіффані. Про це молода мама поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Х.
"Ласкаво просимо у світ, наш солодкий малюк, Александр Трамп Булос. Ми любимо тебе без слів! Спасибі, що ти з'явився в нашому житті! 15.05.2025", - підписала вона свій пост і додала фотографію новонародженого малюка.
Ласкаво просимо у світ нашого солоденького хлопчика, Alexander Trump Boulos. Ми любимо тебе beyond words! Дякуємо, що прийшов у наше життя! 5.15.2025 ???? pic.twitter.com/tYSgZDGivr- Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) May 15, 2025
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Як раніше писав Главред, колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що його молодша дочка вагітна своєю першою дитиною. 78-річний колишній президент розповів, що його 30-річна дочка Тіффані, чекає дитину від чоловіка Майкла Булоса, 27 років, оголосивши цю новину в Економічному клубі Детройта.
Нагадаємо, раніше ймовірний кандидат у президенти Штатів від Республіканської партіїДональд Трамп заявив, що не підтримує принца Гаррі і готовий його видворити з країни.
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Хто така Меланія Трамп?
Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.
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