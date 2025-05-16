У Трампа сталася велика радість: що сталося

Американський президент став дідусем в 11-й раз.

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У Трампа в родині - радісна подія / Колаж Главред, фото Instagram/tiffanytrump

Коротко:

Що сталося в родині президента США

Про що повідомила його донька Тіффані

Президент США Дональд Трамп сьогодні має привід для свята - він став дідом в одинадцятий раз.

Свого первістка народила донька Дональда Трампа - Тіффані. Про це молода мама поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

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"Ласкаво просимо у світ, наш солодкий малюк, Александр Трамп Булос. Ми любимо тебе без слів! Спасибі, що ти з'явився в нашому житті! 15.05.2025", - підписала вона свій пост і додала фотографію новонародженого малюка.

Ласкаво просимо у світ нашого солоденького хлопчика, Alexander Trump Boulos. Ми любимо тебе beyond words! Дякуємо, що прийшов у наше життя! 5.15.2025 ???? pic.twitter.com/tYSgZDGivr - Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) May 15, 2025

Донька Трампа Тіффані стала мамою вперше / Фото Instagram/tiffanytrump

Донька Трампа Тіффані стала мамою вперше / Фото Instagram/tiffanytrump

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Як раніше писав Главред, колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що його молодша дочка вагітна своєю першою дитиною. 78-річний колишній президент розповів, що його 30-річна дочка Тіффані, чекає дитину від чоловіка Майкла Булоса, 27 років, оголосивши цю новину в Економічному клубі Детройта.

Нова Дональд Трамп інфографіка / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, раніше ймовірний кандидат у президенти Штатів від Республіканської партіїДональд Трамп заявив, що не підтримує принца Гаррі і готовий його видворити з країни.

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