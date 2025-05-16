Українці можуть отримати 29 тисяч грошової допомоги: хто претендує на виплату

Допомогу будуть виділяти мешканцям однієї із прифронтових областей.

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Допомога передбачена для підтримки ведення особистого господарства / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Жителям Харківщини можуть виділити по 29 тисяч гривень

Допомогу надають не лише в грошовому еквіваленті

У Харківській області мешканці, які належать до вразливих категорій населення, можуть отримати допомогу еквівалентну 29 000 гривень для ведення особистого господарства.

Про це повідомляє Червоний Хрест України. Мова йде про людей з інвалідністю, багатодітних родин та самотніх людей. Вони мають можливість пройти відбір у спеціальній програмі, якщо проживають на території Барвінківської громади.

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"Якщо ви отримували аналогічну допомогу впродовж останніх 6 місяців — перевірка на дублювання може обмежити участь", - попередили у Червоному Хресті.

Учасники можуть отримати як і грошову допомогу для розвитку господарства, так і набір для тепличного господарства, садівництва чи малої механізації.

Допомога для українців - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що український уряд виділив додаткові 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій у рамках програми "єВідновлення". Планується покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, пошкоджених унаслідок збройної агресії.

Раніше стало відомо, що українці, які змушені залишити свої оселі через руйнування, зможуть отримати грошову допомогу. У Києві сума виплат буде у розмірі 40 тисяч гривень одноразово та 20 тисяч гривень щомісяця.

Напередодні стало відомо, що громадяни України можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Право на захист" та Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Кошти передбачені тим, хто евакуювався з небезпечних районів, постраждав через обстріли чи має пошкоджене житло.

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Що таке Український Червоний Хрест? Товариство Червоного Хреста України (Український Червоний Хрест) — найбільша гуманітарна організація в Україні, яка надає комплексну гуманітарну допомогу та підтримку найвразливішим верствам населення України. У склад Українського Червоного Хреста входить 24 обласних та понад 200 районних організацій, в яких понад 8000 волонтерів надають гуманітарну допомогу по всій території України. Український Червоний Хрест є частиною Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (Міжнародний Рух). Національний комітет Товариства Червоного Хреста України розташований на вулиці Ділова, 3 у місті Києві. У 2021 році Президентом Українського Червоного Хреста було обрано Миколу Поліщука. Генеральним директором Українського Червоного Хреста є Максим Доценко, пише Вікіпедія.

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