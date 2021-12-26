Зашквар з відвертим вбранням помічниці: спливли нові факти про скандального заступника голови МОН

Христина Тишкун та Андрій Садовий / Facebook / hromovyy.viktor

Стали відомі нові дані про заступника міністра освіти і науки Ігоря Гарбарука, який з'явився в ході відрядження до Львова з помічницею у відвертій сукні.

Як пише в Facebook журналіст Юрій Ніколов, Грабарук є директором громадської організації Національний інтерес України, що займалася дискредитацією антикорупціонерів.

"Я не знаю, яким деградантом потрібно бути, щоб взяти на держслужбу керівника шарашки, яка займалася відвертою дичиною проти антикорупціонерів", - підкреслив журналіст і опублікував скріншоти з реєстрів.

Він додав, що в офіційній біографії Гарбарука ця інформація не відображена, але вказана у відповідних реєстрах.

Що відомо про Христину Тишкун

Зазначимо, що помічниця Грабарука 27-річна юристка Христина Тишкун. Саме вона засвітилася на скандальних фото.

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Виявляється, що вона-директор компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею і продажем нерухомості.

Також Христина вважається юристом, помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Додамо, що у своїх акаунтах у соцмережах Тишкун розміщує багато фото відвертого змісту.

За фахом вона - правознавець з дипломом Львівського національного університету, але живе в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що мер Львова Андрій Садовий сфотографувався з гостями свого офісу в ході візиту заступника міністра освіти.

При цьому серед делегації, яка побувала в гостях у Садового, на фото помітили дівчину в сміливому вбранні.

Брюнетка в довгій чорній сукні з вирізом виявилася по праву руку від Садового.