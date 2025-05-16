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Нездійсненні вимоги та погрози: чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі

Марія Николишин
16 травня 2025, 16:00
672
Російські вимоги вийшли далеко за рамки.
Нездійсненні вимоги та погрози: чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі
Вимоги РФ на переговорах / колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини, скріншот з відео

Головне:

  • Переговори у Стамбулі між Україною та Росією завершились
  • На переговорах росіяни озвучили нереалістичні вимоги
  • Зокрема, РФ вимагала повного виведення українських військ

Українські та російські чиновники завершили перші за три роки прямі переговори в Стамбулі. Відомо, що країна-агресор висунула нереалістичні вимоги. Про це пише Sky News з посиланням на українське джерело.

Зазначається, що російські вимоги "виходять далеко за рамки всього, що коли-небудь обговорювалося".

відео дня

За словами джерела видання, деякі з вимог Росії включають виведення українських військ зі її власних територій для забезпечення припинення вогню.

Також повідомляється, що були й інші "нездійсненні вимоги".

Водночас, народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що "Росія вимагала виведення українських військ з усіх областей, які вони додали в свою конституцію".

За його словами, росіяни відмовились від 30-ти денного перемирʼя.

Він також додав, що росіяни почали говорити про Сумську область.

"Вони вимагають створення зони безпеки і погрожували анексією області", - написав нардеп.

Переговори у Стамбулі - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, лава делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський раніше говорив, що Росія розглядає переговори в Стамбулі, як продовження мирного процесу, який, нібито, був перерваний українською стороною три роки тому.

Водночас, глава Офісу президента України Андрій Єрмак спростував зв'язок переговорів української та російської делегацій щодо припинення вогню, які розпочалися у Стамбулі, з переговорами, що відбулися в цьому самому місті у 2022 році.

Крім того, видання Reuters писало, що на переговорах у Стамбулі Україна порушить питання про зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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