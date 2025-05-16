Насипало багато снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Коротко:
- На горі Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах випало багато снігу
- Температура повітря опустилася до -3 градусів
- Рятувальники показали засніжені гори і закликали українців бути обережними
Погода в Карпатах знову нагадує зимову – у п’ятницю, 16 травня, в горах випало багато снігу.
Рятувальники показали засніжену гору Піп Іван Чорногірський і нагадали українцям про обережність.
Зазначається, що зараз температура повітря у горах опустилася до -3 градусів.
"Сніг посеред травня: Піп Іван Чорногірський вражає красою й нагадує про обережність. 16 травня вершина гори Піп Іван Чорногірський знову вкрилася снігом, також хмарно, вітер західний 2 м/с, температура повітря -3 градуси", – йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Водночас рятувальники попередили, що в умовах весняної нестабільної погоди в горах може різко змінюватися температура, видимість, а сніг, дощ, сильний вітер і туман можуть перетворити красиву прогулянку на небезпечну пригоду.
"Пам’ятайте: гори – це не лише про красу, але й про небезпеку", – нагадали рятувальники українцям.
Дивіться відео снігу в Карпатах 16 травня:
Якою буде погода в найближчі дні
Нагадаємо, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич попереджав, що у вихідні, 17 і 18 травня, в Україні будуть рясні дощі, місцями у супроводі грози та дрібного граду.
Згідно з прогнозом метеоролога, температура повітря у західних областях буде істотно нижчою за норму – там навіть очікуються заморозки до -3 градусів. На решті території країни температура буде відповідати сезону з незначними відхиленнями.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, потепління накриє Україну – стала відома точна дата підвищення температури. Скоро в Україні повернеться тепло – синоптикиня сказала, коли на нього очікувати.
Також раніше повідомлялося, що будуть заморозки, град і рясні дощі з грозами – стала відома дата небезпечної погоди. Температура повітря у частині території нашої держави буде істотно нижчою за норму.
Нагадаємо, дощі й похолодання накриють Україну – стала відома погода у вихідні. У багатьох областях температура повітря буде прохолодною й будуть йти дощі.
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