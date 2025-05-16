В Україну повернули тіла 909 загиблих захисників із "найгарячіших" напрямків

Полеглих українських захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи різних структур.

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В Україну повернули тіла полеглих захисників / Колаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab

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Повернули тіла ще 909 полеглих захисників

сприяння надав Міжнародний Комітет Червоного Хреста

В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла ще 909 полеглих захисників.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектору безпеки й оборони України.

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/ t.me/Koord_shtab

Уточнюється, що полеглих було повернуто з кількох напрямків:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

з моргів на території РФ.

/ t.me/Koord_shtab

У Коордштабі висловили подяку за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих закладів, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші строки буде встановлено особи загиблих", - додали у Штабі.

/ t.me/Koord_shtab

Нагадаємо, Главред повідомляв, що за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 757 полеглих українських воїнів. З-поміж повернутих "на щиті" захисників є загиблі з таких напрямків: Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського та Запорізького.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україна повернула на підконтрольну територію тіла 757 загиблих воїнів. Це захисники, які брали участь у боях у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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