В Ірландії 8-річна українка отримала до 70 ножових поранень, її матір знайшли непритомною - ЗМІ

Дитина отримала до 70 поранень (ймовірно ножових), зокрема множинні травми шиї / Фото ua.depositphotos.com, independent.ie

У притулку для біженців з України у селі Клеркасл в Ірландії стався кривавий інцидент. Там виявили 8-річну українку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна мати лежала поруч без свідомості. Обох у критичному стані доправили до лікарні. Обставини події встановлює місцева поліція.

Як повідомляє Independent.ie, у вівторок вранці в поліцію зателефонували місцеві жителі, які повідомили про звуки "безладу" в одній з кімнат.

Екстрені служби, які прибули на місце, виявили дитину з серйозними травмами, зокрема і на шиї. Мати була без свідомості. Дівчинку терміново доставили в університетську лікарню Лімеріка, а потім перевели в дитячу лікарню Крамлін в Дубліні.

Дитина отримала до 70 поранень (імовірно ножових), зокрема, множинні травми шиї. Зараз дівчинка перебуває в критичному, але стабільному стані. Її мати - у лікарні Лімеріка, також у критичному стані.

Люди, які в момент інциденту перебували в будинку для біженців, кажуть, що ситуація на місці події була "дуже тривожною". Інше джерело описало її словом "скажений".

Всього в будинку проживало близько 15 осіб. Місцеві жителі кажуть, що не знали нікого з мешканців, оскільки будинок був заселений лише в останні тижні. До цього він довгі роки був покинутим. На даний момент інших мешканців перевели в центр тимчасового розміщення біженців в Еннісі.

За даними журналістів, жінка з дочкою вважаються українськими біженцями. Всього кілька тижнів тому дівчинка почала відвідувати місцеву початкову школу.

Поки що поліція нікого не заарештувала. Розслідування інциденту ведуть детективи поліцейської дільниці Енніса, а для нагляду за ним призначений старший поліцейський. Через вік постраждалої дитини до з'ясування обставин нападу залучені й детективи.

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