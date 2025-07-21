В небі "Кинжали" та "Шахеди": ворог атакає Україну, лунають вибухи

Про головне:
- Повітряні сили попередили про загрозу через "Кинджал" і дрони
- Monitoringwar зафіксував повернення МіГ-31К на аеродром
- Вадим Токар повідомив про вибух у Макарівській громаді без прильотів
За попередніми даними Повітряних сил, по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К — носія гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Моніторингові канали також повідомили про виконання пускового маневру.
Станом на 00:43, за інформацією каналу "monitoringwar", МіГ-31К повернувся на аеродром базування.
У Повітряних силах повідомили, що атаки дронами-камікадзе типу "Шахед" тривають. Військові закликають громадян залишатися в укриттях до оголошення відбою.
"Зокрема, мешканців Полтави, Кривого Рогу, Борисполя та Бердичева просять не покидати укриття", — йдеться в офіційному повідомленні.
Як повідомив Вадим Токар, у Макарівській громаді Київської області було чутно звук вибуху.
"Наслідки балістичної хвилі через проліт 'Кинджалу'. Макарівщина без прильотів. Поки все спокійно", — зазначив він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, увечері 18 липня в Києві було чути вибухи, на столицю летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.
Крім того, Telegram-канал AerisRimor зазначає, що було зафіксовано активність радіоапаратури. За даними monitoringwar, уночі, 21 липня, очікується нанесення ракетних ударів по території України із залученням крилатих ракет Х-101/55СМ.
Також РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві. Пізніше очільник ОВА повідомив, що в Одесі одна людина загинула і щонайменше три постраждали внаслідок нічного удару окупантів.
Читайте також:
- Україна може змінити хід війни, потрібно зробити два кроки - експерт
- Загроза масованих ракетно-дронних ударів: в Україні вже лунають вибухи
- Хмара "Шахедів" атакувала Україну: в містах лунають вибухи, перші подробиці
Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред