Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В небі "Кинжали" та "Шахеди": ворог атакає Україну, лунають вибухи

Руслан Іваненко
21 липня 2025, 00:38оновлено 21 липня, 01:59
2593
Повітряні сили попередили про продовження атак дронами-камікадзе типу "Шахед".
В небі
Жителів кількох міст закликали не залишати укриттів до офіційного оголошення відбою / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скріншот

Про головне:

  • Повітряні сили попередили про загрозу через "Кинджал" і дрони
  • Monitoringwar зафіксував повернення МіГ-31К на аеродром
  • Вадим Токар повідомив про вибух у Макарівській громаді без прильотів

За попередніми даними Повітряних сил, по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К — носія гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Моніторингові канали також повідомили про виконання пускового маневру.

Станом на 00:43, за інформацією каналу "monitoringwar", МіГ-31К повернувся на аеродром базування.

відео дня

У Повітряних силах повідомили, що атаки дронами-камікадзе типу "Шахед" тривають. Військові закликають громадян залишатися в укриттях до оголошення відбою.

"Зокрема, мешканців Полтави, Кривого Рогу, Борисполя та Бердичева просять не покидати укриття", — йдеться в офіційному повідомленні.

В небі
ракета кинджал / Інфографіка: Главред

Як повідомив Вадим Токар, у Макарівській громаді Київської області було чутно звук вибуху.

"Наслідки балістичної хвилі через проліт 'Кинджалу'. Макарівщина без прильотів. Поки все спокійно", — зазначив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері 18 липня в Києві було чути вибухи, на столицю летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.

Крім того, Telegram-канал AerisRimor зазначає, що було зафіксовано активність радіоапаратури. За даними monitoringwar, уночі, 21 липня, очікується нанесення ракетних ударів по території України із залученням крилатих ракет Х-101/55СМ.

Також РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві. Пізніше очільник ОВА повідомив, що в Одесі одна людина загинула і щонайменше три постраждали внаслідок нічного удару окупантів.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України ракета Кинджал атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Хмара "Шахедів" атакувала Україну: у Києві та Харкові лунають вибухи

Хмара "Шахедів" атакувала Україну: у Києві та Харкові лунають вибухи

01:50Війна
В небі "Кинжали" та "Шахеди": ворог атакає Україну, лунають вибухи

В небі "Кинжали" та "Шахеди": ворог атакає Україну, лунають вибухи

00:38Війна
Ситуація на фронті загострюється: Генштаб розповів, куди ворог кинув основні сили

Ситуація на фронті загострюється: Генштаб розповів, куди ворог кинув основні сили

00:24Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гроші потечуть рікою: три знаки зодіаку отримають шалений прибуток вже ось-ось

Гроші потечуть рікою: три знаки зодіаку отримають шалений прибуток вже ось-ось

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - проблеми, Скорпіонам - дивовижний день

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - проблеми, Скорпіонам - дивовижний день

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - прибуток, Рибам - важлива розмова

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - прибуток, Рибам - важлива розмова

Карта Deep State онлайн за 20 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росія вкрала єдиний український авіаносець - в ВМС вперше розкрили деталі

Росія вкрала єдиний український авіаносець - в ВМС вперше розкрили деталі

Останні новини

01:50

Хмара "Шахедів" атакувала Україну: у Києві та Харкові лунають вибухи

01:30

"Як витримане вино": Максим Галкін вирішив "позмагатися" із сином

00:47

Донт пуш зе хорсес: вислів Усика став мемом та смішить усю МережуФото

00:38

В небі "Кинжали" та "Шахеди": ворог атакає Україну, лунають вибухи

00:24

Ситуація на фронті загострюється: Генштаб розповів, куди ворог кинув основні сили

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
20 липня, неділя
23:39

Зірка Євробачення Катерина Павленко призупиняє роботу в Go_A - ЗМІ

23:32

Загроза масованих ракетно-дронних ударів: в Україні вже лунають вибухи

23:16

LED-лампа світяться вночі: експерт розкрив просте рішення "нічного світіння"

22:22

Україна може змінити хід війни, потрібно зробити два кроки - експертВідео

Реклама
22:04

Святослав Вакарчук уперше вийшов у світ із мамою його двох дітей: який вигляд має параВідео

21:41

Свириденко готує масштабні зміни для бізнесу: що зміниться вже наступного тижня

21:32

"Можна використовувати собі на користь": Денисенко вперше відповіла на запитання про розлучення

21:15

Блокада та удари "Орєшніком": РФ погрожує наступом на країну колишнього союзника

20:57

Несподівані удари по трьох районах: наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщині

20:50

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: ЗМІ дізналися можливі терміни

20:22

Не двоголовий орел - історик розкрив, яким був перший герб РосіїВідео

19:58

Україна переходить до плану Б, згодом буде звільнення територій - генерал

19:28

Росія вкрала єдиний український авіаносець - в ВМС вперше розкрили деталі

19:12

В Україні різко зміниться погода: де литимуть дощі, а які регіони атакує спека

19:10

Чому Зеленський прибрав Шмигаля та перезавантажив урядПогляд

Реклама
18:49

"Ситуація може бути загрозливою": генерал попередив про нову хвилю наступу РФ

18:42

У вересні загроза з Білорусі зростатиме: у ДПСУ зробили заяву

17:54

Ударить не лише по партнерах Росії: експерт розкрив підводні камені санкцій СШАВідео

17:39

Усе пливе, заливає навіть метро: Київ сильно затопило через зливуВідео

17:02

Що не можна робити вдома 21 липня: суворі прикмети цього дня

16:35

"Навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом": як дружина Усика привітала боксера з перемогою

16:33

Зеленський вдарив новими санкціями: у списку - гучні прізвища, деталі

16:22

Армія б'є окупантів у районі Покровська та на Сумщині: Зеленський розкрив деталі

16:12

Зовсім не так, як зараз - як називались всім відомі міста України 100 років томуВідео

15:22

Померла жінка, яку в Києві збив п'яний співробітник прокуратури

15:21

У Кремлі розмріялися про зустріч Путіна з Трампом і оголосили "мету"

15:18

"Кроки вже готуються": Україна отримає мільярди доларів з Росії, перші деталі

14:49

Ультиматум Трампа Путіну є "поворотним моментом" у війні - екс-держсекретар США

14:43

"Чудес не буває": ситуація в Росії різко погіршиться, що сталосьВідео

14:35

Де літера Р серед F: треба бути надзвичайно уважною людиною, щоб вгадати

14:31

В Україну завітає циклон: названо регіони, які завтра заливатиме дощем

14:16

Фанатка Ротару та Огнєвіч у сльозах: як зірки відреагували на перемогу Усика

13:41

Усик може втратити титул абсолютного чемпіона світу: у чому причина

13:23

Росію сколихнули надпотужні землетруси - росіянам дали невтішний прогнозВідео

13:05

Стрибок на 10 гривень: коли вартість бензину в Україні може поставити рекорд

Реклама
12:55

5 речей, які не можна позичати в церковні свята, щоб не притягнути біду

12:46

"Say" чи "Tell": як правильно сказати англійською слово "говорити"Відео

12:46

Любовний гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня

12:02

Температура перевищить норму: в які області України увірветься нереальна спека

11:57

Трамп різко змінив позицію щодо допомоги Україні - завдяки кому це сталось

11:39

The Times назвало ім'я людини, здатної змусити Путіна закінчити війну

11:38

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - прибуток, Рибам - важлива розмова

11:36

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 липня (оновлюється)

11:12

Дві головні позиції: названо зброю, яка може відчутно вплинути на хід війни

10:37

Чому 21 липня не можна сваритися і лаятися: яке церковне свято

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти