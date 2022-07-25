У Польщі трагічно загинув 6-річний хлопчик з України

У Польщі трагічно загинув шестирічний українець / Фото inpoland.net.pl

У польському місті Щава Малопольського воєводства трагічно загинув 6-річний хлопчик з України. Дитина випала з балкона пансіонату.

Трагедія сталася в суботу, 23 липня, близько 15:30. Про це повідомляє видання InPoland.

"Шестирічний хлопчик, громадянин України, випав з балкона другого поверху будівлі та впав на тверду поверхню", - розповів Бартош Іздебський з Головного управління поліції в Кракові.

Очевидці одразу ж викликали медиків. Лікарі боролися за життя дитини, але так і не змогли врятувати його. Смерть хлопчика констатували ще до прибуття вертольота медичної авіарятувальної служби.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі. На місці працювали прокурор, слідчо-оперативна група та криміналіст.

Як повідомляв Главред, у селі Нові Петрівці у Вишгородському районі під Києвом через обстріл окупантами загинув 2-річний хлопчик. У будинок, де дитина перебувала з сім'єю, влучив ворожий снаряд. Врятувати хлопчика не вдалося - від отриманих травм він загинув на місці.

Нагадаємо, в травні внаслідок обстрілу Харкова 26 травня російські окупанти вбили 5-місячного малюка та його батька. Мати дитини потрапила до лікарні у важкому стані.

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