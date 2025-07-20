Святослав Вакарчук уперше вийшов у світ із мамою його двох дітей: який вигляд має пара

Вакарчук із супутницею прийшли відпочити на концерті Бумбокс.

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Святослав Вакарчук нова дружина - який вигляд має Євгенія Яцута / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Коротко:

Святослав Вакарчук та Євгенія Яцута разом з 2021 року

Раніше пара намагалася уникати спільних публічних виходів

2021 року фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розлучився зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою після 20 років разом. Того ж року стало відомо про його стосунки зі співвласницею продакшн-компанії Radioaktivefilm Євгенією Яцутою.

Вона подарувала музиканту двох дітей: сина Івана (2021) і доньку Соломію (2022). Сімейні справи та особисті стосунки з новою коханою Вакарчук публічно не коментує.

Уперше за чотири роки Святослава та Євгенію побачили разом на публіці під час музичного фестивалю Atlas Festival 2025 у Києві. Пара разом прийшла послухати виступ гурту Бумбокс. Відео з Вакарчуком і Яцутою з'явилося в TikTok - його опублікувала одна з глядачок зі словами: "Коли прийшов на концерт Бумбокса не тільки ти, а ще й Вакарчук".

Святослав Вакарчук нова дружина - який вигляд має Євгенія Яцута / tiktok.com/@nataborodii

Святослав Вакарчук нова дружина - який вигляд має Євгенія Яцута / tiktok.com/@nataborodii

Дивіться відео зі Святославом Вакарчуком та його коханою:

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Про персону: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

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