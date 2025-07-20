Дві головні позиції: названо зброю, яка може відчутно вплинути на хід війни

Головне із заяви колишнього співробітника СБУ:
- Україні для війни потрібні люди та зброя
- Літаки та далекобійні ракети можуть зменшити інтенсивність наступу РФ
- Погіршення становища Росії також позитивно вплине на хід війни
В України є багато потреб для війни. Зокрема, основними залишаються люди та зброя. Про це заявив колишній співробітник СБУ і консультант парламентського Комітету з питань нацбезпеки Іван Ступак в інтервʼю Radio NV.
"Нам потрібне усе: починаючи від літаків, закінчуючи комплектуючими, яких не вистачає. Україні потрібно все. Не можна сказати, що є якийсь один вид озброєння, з яким можна йти наступати. Потрібно все", - наголосив він.відео дня
За його словами, є потреба не лише в людях і техніці, а й у ракетах, медикаментах.
Однак, коли його запитали, чи є зброя, здатна змінити хід війни, то він відповів, що є дві позиції, які можуть "зменшити інтенсивність російського наступу" - це літаки та далекобійні ракети.
На його думку, у достатній кількості ця зброя могла би змінити градус напруги на фронті.
Ступак також додав, що позитивно повпливати на хід війни в Україні може і погіршення становища Росії.
"Чим більше буде проблем у Російської Федерації, які будуть створюватися великими країнами і не просто створюватися, а підтримуватися тривалий проміжок часу, тоді дійсно все це буде мати такий ефект синергії", - підсумував він.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вважає, що війна в Україні, найімовірніше, продовжиться після 2025 року. Він наголосив, що в осяжному майбутньому не бачить кінця війни.
Прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс говорив, що президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні.
Водночас, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що президент США Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року, але для цього має бути виконана одна умова.
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Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
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