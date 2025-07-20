Дві головні позиції: названо зброю, яка може відчутно вплинути на хід війни

Ступак сказав, що великими країнами потрібно створювати проблеми Росії.

https://glavred.net/war/dve-glavnye-pozicii-nazvano-oruzhie-kotoroe-mozhet-oshchutimo-povliyat-na-hod-voyny-10682963.html Посилання скопійоване

Що вплине на хід війни / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Головне із заяви колишнього співробітника СБУ:

Україні для війни потрібні люди та зброя

Літаки та далекобійні ракети можуть зменшити інтенсивність наступу РФ

Погіршення становища Росії також позитивно вплине на хід війни

В України є багато потреб для війни. Зокрема, основними залишаються люди та зброя. Про це заявив колишній співробітник СБУ і консультант парламентського Комітету з питань нацбезпеки Іван Ступак в інтервʼю Radio NV.

"Нам потрібне усе: починаючи від літаків, закінчуючи комплектуючими, яких не вистачає. Україні потрібно все. Не можна сказати, що є якийсь один вид озброєння, з яким можна йти наступати. Потрібно все", - наголосив він. відео дня

За його словами, є потреба не лише в людях і техніці, а й у ракетах, медикаментах.

Однак, коли його запитали, чи є зброя, здатна змінити хід війни, то він відповів, що є дві позиції, які можуть "зменшити інтенсивність російського наступу" - це літаки та далекобійні ракети.

На його думку, у достатній кількості ця зброя могла би змінити градус напруги на фронті.

Ступак також додав, що позитивно повпливати на хід війни в Україні може і погіршення становища Росії.

"Чим більше буде проблем у Російської Федерації, які будуть створюватися великими країнами і не просто створюватися, а підтримуватися тривалий проміжок часу, тоді дійсно все це буде мати такий ефект синергії", - підсумував він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вважає, що війна в Україні, найімовірніше, продовжиться після 2025 року. Він наголосив, що в осяжному майбутньому не бачить кінця війни.

Прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс говорив, що президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні.

Водночас, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що президент США Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року, але для цього має бути виконана одна умова.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред