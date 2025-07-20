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Стрибок на 10 гривень: коли вартість бензину в Україні може поставити рекорд

Марія Николишин
20 липня 2025, 13:05
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Експерт наголосив, що дефіцит нафти може призвести до зростання цін на неї.
Стрибок на 10 гривень: коли вартість бензину в Україні може поставити рекорд
Коли може подорожчати бензин / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Ціни на пальне в Україні можуть зрости на 10 грн/літр
  • Це станеться якщо США запровадять санкції щодо покупців російської нафти
  • Також з 1 січня 2026 року зросте акциз

Ціни на бензин та дизель на українських АЗС стрімко злетять на близько 10 грн/літр, і автогаз - на 5 грн/літр, якщо США все ж запровадять анонсовані санкції щодо покупців російської нафти. Про це заявив паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН.

За його словами, в разі такого сценарію, ціни залишатимуться високими щонайменше до кінця поточного року.

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"А потім ще акциз з 1 числа (з 1 січня 2026 року, - ред.) зростає. Та й невідомо, який курс буде… Тому ралі може непогане вийти", - наголосив він.

Експерт також додав, що одразу замістити на світовому ринку російські барелі неможливо, зважаючи на те, що Саудівська Аравія, яка б могла потенційно швидко збільшити видобуток нафти, вже задіяла додаткові свердловини, а іншому великому постачальнику "чорного золота" - США - для суттєвого збільшення видобутку нафти потрібен рік.

"У Штатів потенціал довгозапалювальний. Бурити (свердловину, - ред.) для видобутку сланцю - це довго. Це не так, як у саудів – відкрили кран та нафта побігла. У США це все довше. Видобуток буде зростати поступово, протягом року", - підкреслив Льоушкін.

Тому, підсумував він, в разі запровадження жорстких обмежень проти російської нафти на світовому ринку тимчасово виникне дефіцит нафти, що призведе до зростання цін на неї.

Стрибок на 10 гривень: коли вартість бензину в Україні може поставити рекорд
Як змінювались ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, бізнесмен нафтогазової сфери Леонід Косянчук говорив, що можливий дефіцит на ринку пального, що призведе до коливання цін на нафтопродукти вже найближчими тижнями.

Також повідомлялось, що в Україні розглядають можливість тимчасового повернення до використання бензину стандартів Євро-0, Євро-1 та Євро-2.

Водночас, економіст Олег Устенко говорив, що ціни на бензин в Україні незабаром можуть вдарити по гаманцях водіїв. Очікується підвищення вартості бензину щонайменше на 10%.

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Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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