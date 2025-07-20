Загроза масованих ракетно-дронних ударів: в Україні вже лунають вибухи

РФ атакувала Україну "Шахедами", у столиці працюють сили ППО.

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РФ може атакувати Україну ракетами / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ атакувала Україну "Шахедами"

Є висока загроза ракетних ударів

Російські окупанти можуть вдарити по Україні ракетами. Моніторинги повідомляють про серйозну небезпеку.

Telegram-канал AerisRimor зазначає, що було зафіксовано активність радіоапаратури. За даними monitoringwar, уночі, 21 липня, очікується нанесення ракетних ударів по території України із залученням крилатих ракет Х-101/55СМ.

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Також в акваторії Азовського флоту є 3 надводних ракетоносії. Максимальний залп становить 24 ракети "Калібр".

Зазначається, що російські окупанти здійснили підвезення ракет до балістичних установок і МіГів. Монітори закликають реагувати на загрози балістичних ударів із півночі, північного сходу та південного сходу.

Також відомо про те, що були здійснені пуски ударних безпілотників типу "Шахед" з таких аеродромів:

"Приморсько-Ахтарськ";

"Орел";

"Міллерово";

в/п "Навля".

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 22:50, "Шахеди" зафіксовано в Харківській, Чернігівській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Запорізькій областях.

РФ атакувала Україну Шахедами / фото: monitor

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що ворожі дрони вже атакують столицю, чутно роботу сил ППО.

"Ворожі БпЛА поруч із Києвом. Може бути чутно роботу ППО", - написав він.

Станом на 23:35 відмічено підняття стратегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Оленя", Мурманської області. Інформації про пуски ракет поки немає.

Підліт до пускових районів:

Саратовська зона - 2:40;

Волгодонськ - Волгоград - 3:10;

Каспійська зона - 3:40-4:00.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері 18 липня в Києві було чути вибухи, на столицю летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.

Також РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві. Пізніше очільник ОВА повідомив, що в Одесі одна людина загинула і щонайменше три постраждали внаслідок нічного удару окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти в ніч на суботу, 19 липня, запустили по Україні понад 300 ударних дронів і понад 30 ракет різних типів. Унаслідок атаки постраждали 10 областей.

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Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проєкт "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear - "Ведмідь") - радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 і його модифікації до теперішнього часу - єдиний у світі серійний бомбардувальник і ракетоносець із турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету в холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, зокрема таких, як Х-101, завдяки нижчій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне - більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами за вихлопами з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. Наразі на плановій основі проходить модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

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