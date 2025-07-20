Загроза масованих ракетно-дронних ударів: в Україні вже лунають вибухи

Що відомо:
- РФ атакувала Україну "Шахедами"
- Є висока загроза ракетних ударів
Російські окупанти можуть вдарити по Україні ракетами. Моніторинги повідомляють про серйозну небезпеку.
Telegram-канал AerisRimor зазначає, що було зафіксовано активність радіоапаратури. За даними monitoringwar, уночі, 21 липня, очікується нанесення ракетних ударів по території України із залученням крилатих ракет Х-101/55СМ.
Також в акваторії Азовського флоту є 3 надводних ракетоносії. Максимальний залп становить 24 ракети "Калібр".
Зазначається, що російські окупанти здійснили підвезення ракет до балістичних установок і МіГів. Монітори закликають реагувати на загрози балістичних ударів із півночі, північного сходу та південного сходу.
Також відомо про те, що були здійснені пуски ударних безпілотників типу "Шахед" з таких аеродромів:
- "Приморсько-Ахтарськ";
- "Орел";
- "Міллерово";
- в/п "Навля".
За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 22:50, "Шахеди" зафіксовано в Харківській, Чернігівській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Запорізькій областях.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що ворожі дрони вже атакують столицю, чутно роботу сил ППО.
"Ворожі БпЛА поруч із Києвом. Може бути чутно роботу ППО", - написав він.
Станом на 23:35 відмічено підняття стратегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Оленя", Мурманської області. Інформації про пуски ракет поки немає.
Підліт до пускових районів:
- Саратовська зона - 2:40;
- Волгодонськ - Волгоград - 3:10;
- Каспійська зона - 3:40-4:00.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, увечері 18 липня в Києві було чути вибухи, на столицю летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.
Також РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві. Пізніше очільник ОВА повідомив, що в Одесі одна людина загинула і щонайменше три постраждали внаслідок нічного удару окупантів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти в ніч на суботу, 19 липня, запустили по Україні понад 300 ударних дронів і понад 30 ракет різних типів. Унаслідок атаки постраждали 10 областей.
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- 300 дронів і 30 ракет, 10 областей постраждали: Зеленський зробив заяву після атаки РФ
Що відомо про літак Ту-95?
Ту-95 (проєкт "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear - "Ведмідь") - радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.
Ту-95 і його модифікації до теперішнього часу - єдиний у світі серійний бомбардувальник і ракетоносець із турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету в холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, зокрема таких, як Х-101, завдяки нижчій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне - більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами за вихлопами з останніх.
Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. Наразі на плановій основі проходить модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.
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