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Ударить не лише по партнерах Росії: експерт розкрив підводні камені санкцій США

Юрій Берендій
20 липня 2025, 17:54
179
Законопроєкт про санкції проти партнерів РФ може перетворитися на інструмент тиску, але водночас спровокувати конфлікт із ЄС і Китаєм, вказує експерт.
Ударить не лише по партнерах Росії: експерт розкрив підводні камені санкцій США
Експерт розкрив підводні камені санкцій США / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Задорожній:

  • Законопроєкт про вторинні санкції проти РФ в першу чергу вдарить по країнах ЄС
  • Президент США отримає "кувалду" для удару по Росії
  • Вашингтон не зацікавлений в розпаді РФ

Американський законопроєкт про 500% мита на торгівлю з партнерами Росії може стати геополітичною "кувалдою" — але його запуск загрожує конфліктом не лише з Китаєм чи Індією, а й з Євросоюзом, який досі не готовий відмовитись від російських енергоресурсів. Про це розповів в інтерв'ю Главреду політичний експерт Тарас Загородній.

За його словами, першою виступить проти цього законопроєкту Європа, оскільки в такому разі вона не зможе більше купувати нафту й газ у Росії. Ця ініціатива також серйозно зачепить Китай, який отримує нафту через трубопровід із Росії. Оскільки маршрут нафтопроводу простягається із Сибіру до Китаю, буде важко переконати, що в ньому транспортується, наприклад, казахська чи монгольська нафта, а не російська — все виглядає очевидно. Що стосується Індії, то ситуація там дещо інша.

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"Якщо везти нафту морем з Росії до Індії, можна щось придумати. Наприклад, перемішати нафту, поміняти документи танкерів, злити нафту з танкерів, а потім за документами буде проходити вже інша нафта. Її можна продати якимось островам, у яких немає товарообігу з США, щоб не потрапити під мита. Потім така нафта може потрапити, в тому числі, і до Китаю", - зазначив він.

Як зазначає Загородній, сенатор Ліндсі Грем, один із авторів законопроєкту щодо запровадження 500% мит для партнерів Росії, фактично націлюється в першу чергу на Китай. Індія ж опиняється на другому місці, а Бразилія — на третьому.

"Але Грем мовчить про ЄС. А як у такому випадку Орбан купить російську нафту? Теж буде говорити, що вітром надуло? Або скраплений газ з Мурманська? Підводних каменів багато", - додав політичний експерт.

Загородній підкреслив, що підтримує законопроєкт і сподівається на його ухвалення, адже він матиме довгострокову дію — щонайменше на століття. За його словами, кожен наступний президент США отримає "кувалду" у вигляді цього інструменту й зможе застосовувати її на власний розсуд.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розкрив плани Трампа щодо Росії:

Політичний експерт вказує на те, що хоча Трамп міг би ввести вторинні санкції проти Росії власним указом, як це було з Венесуелою, американці не поспішають діяти таким чином, адже розуміють, що Росія балансує на межі. Ще 150 років тому США вперше допомагали Росії уникнути голоду, і відтоді їхня позиція не змінилась, адже Вашингтон не зацікавлений у розпаді Росії. Втім, нинішні обставини не на її користь, оскільки США доводиться обирати між власними економічними інтересами, зокрема нафтою й газовим сектором, та інтересами Кремля. І в цій дилемі, як наголосив Загородній, очевидного виходу немає.

"У цій конфігурації не чинить жорсткого тиску на Росію і Китай. Навіщо Пекіну щось змінювати в Росії? Адже Путін їм все віддає. А якщо виникне невизначеність, що тоді робити з Росією? Хто буде так системно віддавати ресурси? Ми спостерігаємо політику балансів. Працює Realpolitik. І питання всієї цієї історії далеко не в США", - резюмував він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Європейський Союз затвердив один із найсильніших пакетів обмежень проти країни-агресора Росії. До 18-го пакета санкцій увійшли понад сотню суден зі "тіньового флоту", зниження граничної ціни на російську нафту, а також обмеження щодо банків і компаній за межами РФ, які сприяють її військовим зусиллям. Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Реакція заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва не забарилася. Він емоційно вибухнув погрозами на адресу України, ображав Європу та закликав до самоізоляції Росії. У РНБО у відповідь наголосили, що такі заяви свідчать про страх і втрату контролю, а сама Росія рухається до розвалу.

Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто долучився до роботи над новим санкційним пакетом ЄС.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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