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"Можна використовувати собі на користь": Денисенко вперше відповіла на запитання про розлучення

Анна Підгорна
20 липня 2025, 21:32
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Наталка Денисенко прокоментувала своє особисте життя після розставання з Андрієм Федінчиком.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко розлучення - акторкса висловилася про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Стисло:

  • Наталка Денисенко розлучилася з Андрієм Федінчиком
  • Артистка розповіла, чому відмовляється публічно говорити про це

У травні українські актори Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучилися. Вони були в шлюбі 8 років.

Попри те, що в судовому реєстрі у вільному доступі є документи, які свідчать про розлучення, Денисенко та Федінчик вперто відмовлялися коментувати розрив. Лише нещодавно акторка висловилася на делікатну тему у своєму блозі в Instagram.

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Утім, і цього разу вона вважала за краще ні підтверджувати, ні спростовувати розлучення з Федінчиком. "Взагалі до будь-яких чуток я нормально ставлюся, бо розумію, що я багатьох людей тригерю, багато людей не мають можливості проживати своє власне яскраве життя! Також на тонкому рівні "перемивання кісточок" – це величезний потік енергії, яку можна використовувати собі на користь! Я усвідомлюю (і вам раджу), що будь-які судження, чутки, обговорення не мають з реальністю нічого спільного! Ми ніколи не дізнаємося, як насправді було чи є в інших людей, адже у кожного своя правда, ніхто ніколи не зможе залізти в голову, душу, серце іншій людині. Що я усвідомила – я можу собі дозволити нічого нікому не пояснювати. Бо відповідальність за моє життя – на мені! Якщо інші не можуть витримати моїх рішень, моєї свободи, мого щастя, способу життя – це лише проблеми інших", - написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко розлучення - акторка висловилася про особисте життя / instagram.com/natalka_denisenko

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Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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