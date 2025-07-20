Усе пливе, заливає навіть метро: Київ сильно затопило через зливу

Київ накрила жорстка негода. Через сильну зливу столиця "пливе". Вулиці буквально затопило, зливостоки не справляються. У Мережі розлетілися відео з різних вулиць Києва.
Погода в Києві
В Укргідрометцентрі попереджали про те, що 20 липня столицю накриє сильний короткочасний дощ із грозою. Очікувалося, що вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура 20-25°, у Києві 22-24°", - йшлося в повідомленні.
У Києві потоп
Києвом пронеслася жорстка злива. Вона була такої сили, що дощоприймачі не справлялися з тиском води. Дороги перетворилися на справжні річки.
Також на кадрах видно, що вода заливала метро. Вона струмком стікала по стінах просто в "підземку".
Дивіться відео з наслідками негоди в Києві:
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький підтвердив, що на площі Галицькій було ускладнено рух транспорту в напрямку проспекту Берестейського.
"Врахуйте цю інформацію при плануванні маршруту своєї поїздки!" - написав він.
Дивіться відео з наслідками негоди в Києві:
Незабаром він уточнив, що підрядним організаціям вдалося усунути наслідки негоди. Рух транспорту було відновлено.
Погода в Києві 21 липня
У Києві 21 липня буде мінлива хмарність. Місцями очікується короткочасний дощ із грозою. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - ідеться в повідомленні.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що в Україні 20 липня буде хмарно з проясненнями. Цього дня синоптики прогнозують дощі з грозами в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.
Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомляла, що з 21 липня Україну знову накриє суха і спекотна погода, у деяких областях температура повітря навіть підніметься до +37 градусів.
Крім того, синоптик Ігор Кибальчич розповів, що в третій декаді липня над Україною переважатиме поле зниженого атмосферного тиску, що сприятиме формуванню дощової хмарності над більшістю регіонів.
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