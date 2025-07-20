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Усе пливе, заливає навіть метро: Київ сильно затопило через зливу

Ангеліна Підвисоцька
20 липня 2025, 17:39оновлено 20 липня, 18:33
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Через негоду рух транспорту в центрі Києва було паралізовано.
негода в Києві
Київ затопило через сильний дощ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Київ накрила жорстка негода. Через сильну зливу столиця "пливе". Вулиці буквально затопило, зливостоки не справляються. У Мережі розлетілися відео з різних вулиць Києва.

Погода в Києві

В Укргідрометцентрі попереджали про те, що 20 липня столицю накриє сильний короткочасний дощ із грозою. Очікувалося, що вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура 20-25°, у Києві 22-24°", - йшлося в повідомленні.

відео дня
погода в Києві 20 липня
Прогноз погоди в Києві 20 липня / фото: meteoprog

У Києві потоп

Києвом пронеслася жорстка злива. Вона була такої сили, що дощоприймачі не справлялися з тиском води. Дороги перетворилися на справжні річки.

Також на кадрах видно, що вода заливала метро. Вона струмком стікала по стінах просто в "підземку".

Дивіться відео з наслідками негоди в Києві:

негода в Києві
Київ затопило через сильний дощ / фото: скріншот

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький підтвердив, що на площі Галицькій було ускладнено рух транспорту в напрямку проспекту Берестейського.

"Врахуйте цю інформацію при плануванні маршруту своєї поїздки!" - написав він.

Дивіться відео з наслідками негоди в Києві:

погода в Києві
Київ затопило через сильний дощ / фото: скріншот

Незабаром він уточнив, що підрядним організаціям вдалося усунути наслідки негоди. Рух транспорту було відновлено.

Погода в Києві 21 липня

У Києві 21 липня буде мінлива хмарність. Місцями очікується короткочасний дощ із грозою. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - ідеться в повідомленні.

погода 21 липня
Прогноз погоди в Києві 21 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що в Україні 20 липня буде хмарно з проясненнями. Цього дня синоптики прогнозують дощі з грозами в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомляла, що з 21 липня Україну знову накриє суха і спекотна погода, у деяких областях температура повітря навіть підніметься до +37 градусів.

Крім того, синоптик Ігор Кибальчич розповів, що в третій декаді липня над Україною переважатиме поле зниженого атмосферного тиску, що сприятиме формуванню дощової хмарності над більшістю регіонів.

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