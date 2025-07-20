Україна може змінити хід війни, потрібно зробити два кроки - експерт

Треба зробити так, щоб Сполучені Штати змушені були діяти, зазначив Тарас Загородній.

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Україні треба більше бити по Росії, щоб змінити ситуацію у війні - Загородній / Колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

Коротко:

Україні треба будувати свій ОПК і бити по Росії

Успіхи України змусять США діяти

Україні треба будувати свій оборонно-промисловий комплекс і завдавати ударів по Росії, адже лише такі кроки допоможуть змінити ситуацію у війні. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Україні необхідно розвивати свій ОПК і завдавати ударів по території Росії, щоб поставити Сполучені Штати в становище, за якого вони будуть змушені допомагати Києву.

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"Потрібно зробити з України актив. Будувати свою оборонку і довбати по території Росії. Треба ставити США в положення, коли американці прибіжать і будуть діяти", - зазначив Загородній.

За його словами, оборонне виробництво в обов'язковому порядку має включати і ракети.

"Думаю, Україна не проти такого сценарію, але все залежить виключно від нас. Від стимулювання і виробництва власного озброєння, включно з ракетами, які мають довбати по Росії", - наголосив Тарас Загородній.

Чим Україна може бити по Росії / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Загородній назвав концепцію для успіху України у війні:

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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