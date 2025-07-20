Україна може змінити хід війни, потрібно зробити два кроки - експерт

Коротко:
- Україні треба будувати свій ОПК і бити по Росії
- Успіхи України змусять США діяти
Україні треба будувати свій оборонно-промисловий комплекс і завдавати ударів по Росії, адже лише такі кроки допоможуть змінити ситуацію у війні. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.
В інтерв'ю Главреду він розповів, що Україні необхідно розвивати свій ОПК і завдавати ударів по території Росії, щоб поставити Сполучені Штати в становище, за якого вони будуть змушені допомагати Києву.
"Потрібно зробити з України актив. Будувати свою оборонку і довбати по території Росії. Треба ставити США в положення, коли американці прибіжать і будуть діяти", - зазначив Загородній.
За його словами, оборонне виробництво в обов'язковому порядку має включати і ракети.
"Думаю, Україна не проти такого сценарію, але все залежить виключно від нас. Від стимулювання і виробництва власного озброєння, включно з ракетами, які мають довбати по Росії", - наголосив Тарас Загородній.
Дивіться відео, в якому Загородній назвав концепцію для успіху України у війні:
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Про персону: Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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