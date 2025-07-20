Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україні різко зміниться погода: де литимуть дощі, а які регіони атакує спека

Ангеліна Підвисоцька
20 липня 2025, 19:12
1247
Погода у Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +14 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 липня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 21 липня
  • Коли температура повітря опуститься до +14 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 21 липня буде місцями спекотна. Однак багато областей накриють грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 липня температура повітря підвищиться до 24-29 градусів тепла. Лише на Сумщині та Чернігівщині буде свіжіше - 20-23 градуси тепла. Спекотніше буде на Дніпропетровщині, півдні та у південно-східних областях - 30-33 градуси тепла. У цей день дощі з грозами будуть у північних, західних та центральних областях. У Києві в цей день також очікується гроза.

відео дня

У вівторок, 22 липня, спека накриє майже всю Україну. Лише на території західних областей ще буде свіжа погода. Температура повітря загалом підвищиться до 32-36 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 21 июля
Прогноз погоди в Україні на 21 липня / фото: ventusky

Погода 21 липня

В Україні 21 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами в Україні, окрім південних та південно-східних областей. У цей день вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 14-19°, на півдні та сході країни до 22°; вдень 23-28°, на Закарпатті, у південній частині та східних областях 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +34

За даними meteoprog, 21 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+34 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+24 градусів.

погода 21 июля
Прогноз погоди в Україні на 21 липня / фото: meteoprog

Погода 21 липня у Києві

У Києві 21 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 июля
Прогноз погоди в Україні на 21 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.

Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.

Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.

Вас також зацікавить:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна переходить до плану Б, згодом буде звільнення територій - генерал

Україна переходить до плану Б, згодом буде звільнення територій - генерал

19:58Війна
Росія вкрала єдиний український авіаносець - в ВМС вперше розкрили деталі

Росія вкрала єдиний український авіаносець - в ВМС вперше розкрили деталі

19:28Війна
В Україні різко зміниться погода: де литимуть дощі, а які регіони атакує спека

В Україні різко зміниться погода: де литимуть дощі, а які регіони атакує спека

19:12Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гроші потечуть рікою: три знаки зодіаку отримають шалений прибуток вже ось-ось

Гроші потечуть рікою: три знаки зодіаку отримають шалений прибуток вже ось-ось

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - проблеми, Скорпіонам - дивовижний день

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - проблеми, Скорпіонам - дивовижний день

Усик красиво переміг Дюбуа в п'ятому раунді: як пройшов бій

Усик красиво переміг Дюбуа в п'ятому раунді: як пройшов бій

Карта Deep State онлайн за 20 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - прибуток, Рибам - важлива розмова

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - прибуток, Рибам - важлива розмова

Останні новини

19:58

Україна переходить до плану Б, згодом буде звільнення територій - генерал

19:28

Росія вкрала єдиний український авіаносець - в ВМС вперше розкрили деталі

19:12

В Україні різко зміниться погода: де литимуть дощі, а які регіони атакує спека

19:10

Чому Зеленський прибрав Шмигаля та перезавантажив урядПогляд

18:49

"Ситуація може бути загрозливою": генерал попередив про нову хвилю наступу РФ

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
18:42

У вересні загроза з Білорусі зростатиме: у ДПСУ зробили заяву

17:54

Ударить не лише по партнерах Росії: експерт розкрив підводні камені санкцій СШАВідео

17:39

Усе пливе, заливає навіть метро: Київ сильно затопило через зливуВідео

17:02

Що не можна робити вдома 21 липня: суворі прикмети цього дня

Реклама
16:35

"Навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом": як дружина Усика привітала боксера з перемогою

16:33

Зеленський вдарив новими санкціями: у списку - гучні прізвища, деталі

16:22

Армія б'є окупантів у районі Покровська та на Сумщині: Зеленський розкрив деталі

16:12

Зовсім не так, як зараз - як називались всім відомі міста України 100 років томуВідео

15:22

Померла жінка, яку в Києві збив п'яний співробітник прокуратури

15:21

У Кремлі розмріялися про зустріч Путіна з Трампом і оголосили "мету"

15:18

"Кроки вже готуються": Україна отримає мільярди доларів з Росії, перші деталі

14:49

Ультиматум Трампа Путіну є "поворотним моментом" у війні - екс-держсекретар США

14:43

"Чудес не буває": ситуація в Росії різко погіршиться, що сталосьВідео

14:35

Де літера Р серед F: треба бути надзвичайно уважною людиною, щоб вгадати

14:31

В Україну завітає циклон: названо регіони, які завтра заливатиме дощем

Реклама
14:16

Фанатка Ротару та Огнєвіч у сльозах: як зірки відреагували на перемогу Усика

13:41

Усик може втратити титул абсолютного чемпіона світу: у чому причина

13:23

Росію сколихнули надпотужні землетруси - росіянам дали невтішний прогнозВідео

13:05

Стрибок на 10 гривень: коли вартість бензину в Україні може поставити рекорд

12:55

5 речей, які не можна позичати в церковні свята, щоб не притягнути біду

12:46

"Say" чи "Tell": як правильно сказати англійською слово "говорити"Відео

12:46

Любовний гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня

12:02

Температура перевищить норму: в які області України увірветься нереальна спека

11:57

Трамп різко змінив позицію щодо допомоги Україні - завдяки кому це сталось

11:39

The Times назвало ім'я людини, здатної змусити Путіна закінчити війну

11:38

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - прибуток, Рибам - важлива розмова

11:36

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 липня (оновлюється)

11:12

Дві головні позиції: названо зброю, яка може відчутно вплинути на хід війни

10:37

Чому 21 липня не можна сваритися і лаятися: яке церковне свято

10:22

Справжній рекорд в кар'єрі: відомо, скільки Усик заробив за бій проти Дюбуа

10:09

Фінансовий гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня

09:43

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - пропозиція, Левам - скандал

09:37

Партизани підірвали важливий залізничний маршрут окупантів під Тулою

09:25

Збив жінку та втік: у Києві затримали працівника прокуратури, перші деталіВідео

09:12

Карта Deep State онлайн за 20 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:45

РФ зможе запускати до 2000 дронів за раз: у Берліні закликали посилити ППО України

08:38

"Гаряча" ніч в Росії: Москву та Підмосков’я атакували дрони, у росіян панікаВідео

08:10

РФ встановила рекорд за кількістю виробництва "Шахедів"Погляд

07:33

Дрон ударив прямо по будинку: росіяни атакували Запоріжжя, є постраждаліФото

07:10

Де 3 відмінності між хлопцями, які п’ють воду: їх помітять лише найуважніші

06:10

У пошуках зниклого Стіва Віткоффа: що задумали у СШАПогляд

05:57

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - проблеми, Скорпіонам - дивовижний день

05:25

Чому не можна казати "благоприємний": як варто замінити це слово

04:53

Коли в Україні з'явилося морозиво: історик здивував відповіддю

03:32

Що потрібно зробити в саду до кінця серпня: секрети інтенсивного підживленняВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти