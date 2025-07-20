В Україні різко зміниться погода: де литимуть дощі, а які регіони атакує спека

Погода у Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +14 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 21 липня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 21 липня

Коли температура повітря опуститься до +14 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 21 липня буде місцями спекотна. Однак багато областей накриють грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 липня температура повітря підвищиться до 24-29 градусів тепла. Лише на Сумщині та Чернігівщині буде свіжіше - 20-23 градуси тепла. Спекотніше буде на Дніпропетровщині, півдні та у південно-східних областях - 30-33 градуси тепла. У цей день дощі з грозами будуть у північних, західних та центральних областях. У Києві в цей день також очікується гроза.

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У вівторок, 22 липня, спека накриє майже всю Україну. Лише на території західних областей ще буде свіжа погода. Температура повітря загалом підвищиться до 32-36 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 21 липня / фото: ventusky

Погода 21 липня

В Україні 21 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами в Україні, окрім південних та південно-східних областей. У цей день вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 14-19°, на півдні та сході країни до 22°; вдень 23-28°, на Закарпатті, у південній частині та східних областях 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +34

За даними meteoprog, 21 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+34 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 липня / фото: meteoprog

Погода 21 липня у Києві

У Києві 21 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.

Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.

Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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