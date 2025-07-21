Ракети з моря та повітря і "Кинджали": РФ масовано атакувала Україну ракетами

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У ніч на 21 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу масованого ракетного удару. Повітряні сили повідомили про активність ворожої авіації та зафіксовані пуски ракет морського та повітряного базування.

За їхніми даними, з акваторії Чорного моря були випущені крилаті ракети типу "Калібр".

Окрім цього, близько 02:50 злетів російський винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет.

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"Зафіксовано пуски ракети "Кинджал". Повітряні сили інформують про швидкісну ціль, яка рухається через Чернігівщину в напрямку Києва та далі — на Житомир", — йдеться в повідомленні.

Раніше, о 02:04, Telegram-канал "Николаевский Ванек" поінформував про передпускові маневри кількох літаків Ту-95 у районі Пензи.

"Якщо пуски відбудуться, ракети можуть з’явитися в повітряному просторі України приблизно через півтори години", — йдеться у повідомленні.

О 03:34 Повітряні сили знову зафіксували зліт МіГ-31К з потенційною загрозою нового пуску ракет "Кинджал". У зв’язку з цим по всій країні повторно оголосили повітряну тривогу.

За інформацією "monitoringwar", крилаті ракети "Калібр" увійшли на територію Херсонської області та рухаються в напрямку північного заходу.

Повітряні сили також зауважують, що ще одна група крилатих ракет прямує з Одещини у напрямку Вінниччини, курсує на північний захід.

Близько 03:24 Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що пара ракет із Хмельницької області перелетіла в Тернопільську, рухаючись на захід.

За інформацією Повітряних сил, о03:47 групи ракет, випущені з бортів стратегічної авіації, прямують через Харківську область у напрямку Полтавщини.

Нова група ракет, випущених із Ту-95МС/Ту-160, заходить на територію України через Сумську область та тримають курмс через Черкащину на Кіровоградщину.

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