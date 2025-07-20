У Кремлі розмріялися про зустріч Путіна з Трампом і оголосили "мету"

Коротко:
- Кремль сподівається на зустріч Трампа з Путіним
- Москва захотіла "великих домовленостей" із Трампом
- Час для зустрічі Трампа і Путіна поки що не настав - Кремль
У Кремлі припустили особисту зустріч керівника країни-окупанта Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Мовляв, у рамках такої зустрічі можна було б досягти "великих домовленостей".
В ефірі пропагандистського телеканала Россия 1 кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що передбачувана зустріч Путіна і Трампа нібито зафіксує результати великої роботи.
"Не виключено, що Путін і Трамп під час особистої зустрічі зафіксують великі домовленості, які стануть результатом величезної роботи, але цей час ще не настав", - зазначив Пєсков.
На думку представника Кремля, така зустріч, мовляв, обов'язково відбудеться.
Також він висловився і про останню розмову Путіна і Трампа.
"Остання розмова Путіна і Трампа - це прагматичний діловий діалог людей, які стоять на своїх позиціях, але готові слухати один одного", - додав Дмитро Пєсков.
Ультиматум Росії від Трампа - новини за темою:
Як повідомляв Главред, 14 липня Трамп поставив РФ ультиматум: або мир за 50 днів, або жорсткі санкції, які торкнуться країн-покупців російських енергоносіїв. Також США і Європа домовилися про постачання американських озброєнь Україні.
Трамп чотири рази домовлявся з Путіним, після чого російські окупанти завдавали ударів по цивільній інфраструктурі України, сказав президент США в інтерв'ю BBC. Трамп глибоко розчарований Путіним, але поки що готовий продовжувати з ним діалог.
Путін не прийме ультиматум Трампа, у гіршому разі очільнеик Кремля оголосить жорстку мобілізацію, йдеться в матеріалі Foreign Affairs. На думку авторів статті, Путін готовий піти на дестабілізацію в Росії, щоб, мовляв, знищити Україну.
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Про персону: Дмитро Пєсков
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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