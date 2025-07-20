Зірка Євробачення Катерина Павленко призупиняє роботу в Go_A - ЗМІ

Павленко здивувала шанувальників гучною заявою.

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Monokate Катерина Павленко припиняє роботу в Go_A - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/monokatee

Коротко:

Катерина Павленко тимчасово призупинила свою участь у гурті Go_A

Про це в Мережі повідомив музичний оглядач

Українська співачка Катерина Павленко потрапила до гурту Go_A у 2012 році. Разом із колективом на Євробаченні-2021 вона посіла 5 місце (2-ге за глядацькими голосами) з піснею "Шум".

17 липня у своєму блозі в X артистка повідомила, що на сцені Atlas Festival 2025 у Києві вона виступатиме сольно. "Дебютую зі своїми авторскими піснями на Атласі. 8 з них звучатимуть вперше. Ні, це не фольк. Фулл бенд і рок. Все як я і хотіла", - написала вона.

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20 липня Павленко виступила з новим проєктом під псевдонімом Monokate. Зі сцени співачка повідомила шанувальникам важливу новину: вона призупиняє свою участь у Go_A, щоб зосередитися на сольній кар'єрі. 1 листопада у Катерини відбудеться персональний концерт. Про це розповів музичний оглядач Роман Бутурлакін у своєму Telegram-каналі.

Гурт Go_A коментарів щодо кар'єри Катерини Павленко поки що не давав.

Катерина Павленко про свій виступ Monokate / x.com/monokate2

Monokate Катерина Павленко припиняє роботу в Go_A - деталі / t.me/roman_buturlakin

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Про персону: Катерина Павленко Катерина Павленко - українська співачка, музикантка, композиторка, авторка пісень, фольклористка, солістка гурту Go_A. Представниця України на 65-му пісенному конкурсі Євробачення з піснею "Шум", де посіла у фіналі 5-те місце, а за підсумками глядацького голосування - 2-ге місце. Катерина Павленко пише і публікує вірші та пісні під псевдонімом "Monokate", повідомляє Вікіпедія.

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