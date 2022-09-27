"Секундний вибух – і все палає": 13-річна дитина загинула через ракетний удар по Харківщині

На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара / Суспільне Харків

Внаслідок ракетного удару окупантів по місті Первомайський у Харківській області 26 вересня загинула 13-річна дівчинка, а також її 63-річний дідусь і 79-річна прабабуся.

Ворожа ракета знищила будинок, де жила дитина з сім’єю, і гараж. Вижити не вдалося нікому, хто на той момент перебував в будинку і біля нього. Про це повідомляє "Суспільне".

Бабуся дитини працює у місцевому магазині, який розташований буквально за 100 метрів від дому. Вона розповідає, що у той трагічний день якраз була на роботі, коли почула сильний вибух. Одразу з покупцями вони вибігли на вулицю, щоб подивитися, що сталося.

"Я працюю у ста метрах від дому, до мене прийшли покупці, стояла з ними розмовляла, і чуємо секундний вибух – виходимо, усе палає. Одразу дивлюся – будинку мого немає! У мене онучка була і мати у будинку. Онучку знайшли одразу, тут вони були з бабусею. А чоловік у гаражі", — розповіла Тетяна.

"Суспільне Харків"

Дитина і прабабуся перебирали квасолю біля будинку

За словами Тетяни, онучка разом з прабабусею сиділи біля будинку і перебирали квасолю. Їхні тіла знайшли одразу. А чоловіка, який був у гаражі, довго не могли знайти.

"Онуці 13, у грудні мало бути 14. Бабусі 80 було б наступного року. Горіло, почало горіти, приїхали ДСНС, вони нас не допускали сюди. Чоловіка дуже довго шукали, знайшли у гаражі, питали мене, де він міг бути", – пригадує Тетяна.

Вона розповіла, що дівчинка навчалася в інтернаті. Через війну навчання продовжувалося онлайн.

Батько дитини знайшов на руїнах будинку фото своєї доньки, на якому він її ще маленькою тримає на руках. Після удару вціліла лише фотографія і ще деякі речі.

Ракетний удар по Первомайському

Російські загарбники здійснили ракетний удар по місті Первомайський на Харківщині вдень у понеділок, 26 вересня. Спочатку повідомлялося, що внаслідок цього загинула 15-річна дівчина, проте потім стало відомо, що загиблій було 13 років.

За даними голови Харківської ОВА, окупанти вдарили у місті по об’єкту цивільної інфраструктури. Крім цього, є пошкодження критичної інфраструктури і повністю зруйновано два приватні будинки.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили від окупації Росії Куп'янськ-Вузловий, в якому знаходиться одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок у Харківської області. Ворог захопив опорну точку ще на самому початку війни і ретельно її обороняв, щоб зберігати забезпечення своїх підрозділів.

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