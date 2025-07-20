Померла жінка, яку в Києві збив п'яний співробітник прокуратури

Коротко:
- Водій був у стані алкогольного сп'яніння
- Генеральний прокурор України особисто контролює перебіг цієї справи
Жінка, яку в Києві збив співробітник прокуратури, померла в лікарні. Про це написав генеральний прокурор України Руслан Кравченко у своєму Телеграм-каналі.
"На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - написав він.відео дня
Кравченко розповів, що водій Андрій Молочний був у стані алкогольного сп'яніння. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України - порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що призвело до смерті людини.
"Результат обстеження - 1,77 проміле. Ми наполягатимемо на застосуванні запобіжного заходу, строком на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - розповів генпрокурор.
За словами Кравченка, він особисто контролює перебіг цієї справи як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиме обвинувачення в суді.
До речі, потерпілу жінку одразу після ДТП намагалися врятувати випадкові свідки. Як повідомив Телеграм-канал "Інсайдер Київ" із посиланням на допис із соціальних мереж, щонайменше четверо людей мали при собі аптечки, турнікети та володіли навичками надання медичної допомоги.
ДТП - останні новини України
У ніч на 20 липня в Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні і втік із місця ДТП. Порушника затримано, ним виявився працівник прокуратури.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за скоєння ДТП у нетверезому стані Броварський районний суд оштрафував колишнього голову Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка на 34 тис. грн.
24 січня у страшній аварії на трасі Київ-Харків загинула відома блогерка і волонтерка Ганна Жук, ще троє людей - дістали травми. Стало відомо, що водієві легковика, який зіткнувся з вантажівкою, повідомили про підозру.
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Про джерело: Руслан Кравченко
Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.
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