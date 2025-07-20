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Усик може втратити титул абсолютного чемпіона світу: у чому причина

Віталій Кірсанов
20 липня 2025, 13:41
833
У п'ятому раунді Усик відправив Дюбуа в нокдаун, а потім нокаутував британця.
Усик може втратити титул абсолютного чемпіона світу
Усик може втратити титул абсолютного чемпіона світу / колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Коротко:

  • Усик вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу
  • До реваншу з Дюбуа WBO зобов'язала Усика провести бій із Джозефом Паркером

У ніч на 20 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбулося грандіозне боксерське шоу, головною подією якого став реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Українець переміг, але може втратити титул, пише Sport.ua.

У п'ятому раунді Усик відправив суперника в нокдаун, а потім нокаутував британця, достроково завершивши бій. Таким чином, українець вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

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Однак тріумф Усика може бути недовгим. Ще до реваншу з Дюбуа WBO зобов'язала Усика провести бій із Джозефом Паркером, але дозволила тимчасове відтермінування заради поєдинку за абсолют. Тепер же українець повинен обов'язково зустрітися на рингу з Паркером, інакше буде змушений віддати титул WBO.

Схожа ситуація вже траплялася після першого бою з Тайсоном Ф'юрі, коли Усик втратив пояс IBF через неможливість провести обов'язковий захист.

Бій-реванш Усика проти Дюбуа - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбувся історичний боксерський вечір, головною подією якого став бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Опубліковано коротку історію, як пройшов бій.

Сумарний гонорар за реванш Усик - Дюбуа склав понад 200 мільйонів доларів. Усик має отримати 65% від гонорару, тобто 132 мільйони доларів, що є рекордною сумою в кар'єрі українського боксера. Тобто кожен раунд, якби їх було 12, приносив би йому 11 мільйонів доларів.

Варто додати, що Служба безпеки України звернулася до чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в суперважкій вазі Олександра Усика в день бою-реваншу з Даніелем Дюбуа. У відомстві висловили підтримку Усику.

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Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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