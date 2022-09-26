У Польщі обурилися через російськомовних біженців: пропонують навчати їх української мови

У Польщі обурилися через російськомовних біженців/ Reuters, УНІАН

Багато українських біженців, які втекли до Польщі через війну, спілкуються там російською. Серед поляків не розуміють, як вони можуть говорити мовою країни, яка на них напала, і навіть запропонували навчати громадян України української мови, поки вони перебувають у Польщі.

Відповідна дискусія на вищому рівні розгорілася під час з’їзду в Казімєжі Дольному, де був присутній генеральний консул України в Любліні Артем Валах, пише Ukrayina.pl.

Віцемаршал Вармінсько-Мазурського воєводства Мирон Сич заявив під час цього заходу, що українські діти після повернення на Батьківщину повинні відбудувати Україну рідною мовою. Він обурився, чому українці розмовляють мовою країни-агресорки РФ.

При цьому Мирон Сич запропонував у такому разі навчати українських дітей рідної мови, поки вони перебувають у Польщі.

"Якщо вони не змогли вивчити українську на Сході України, то, можливо, нехай навчаться в Польщі? Важливо будувати Україну заново рідною мовою", – наголосив польський депутат.

На це польський міністр освіти і науки Пшемислав Чарнек наголосив, що це Україна повинна вчити рідної мови своїх громадян, які приїжджають до Польщі. Так, зараз українська сторона може робити це, задіюючи громадські організації та мультигенераційну освіту.

"У Польщі ми маємо передусім подбати про те, щоб ці діти були в межах польської системи освіти, а в ній, як відомо, польська мова є обов’язковою", – висловив свою думку Чарнек.

Генконсул України в Любліні Артем Валах наголосив, що широке поширення в Україні російської мови дійсно є проблемою, проте у нашій країні лише одна державна мова – українська.

Нагадаємо, у мережу потрапило відео, як туристка з Росії провокувала біженців з України в австрійському Зальцбурзі. Росіянка насміхалася над українками і знімала все на камеру. Однак карма наздогнала нахабу дуже швидко – Booking скасував її бронювання у Відні та заблокував сторінку хамки з Росії.

Нагадаємо, у польському Кракові співробітники Ягеллонського університету зобов'язали до 1 вересня залишити гуртожитки вишу більш ніж 150 переселенців з України. Університет стверджує, що заява про 18-місячне перебування стосувалася періоду, протягом якого біженці можуть легально проживати в Польщі.

Читайте також: