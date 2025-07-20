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У вересні загроза з Білорусі зростатиме: у ДПСУ зробили заяву

Андрій Ганчук
20 липня 2025, 18:42
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Агресорка Росія і підконтрольна їй Білорусь на осінь готуються до військових навчань.
Білорусь, ЗСУ
Ударних угруповань на кордоні з Білоруссю не фіксується - ДПСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 4-та ОТБр

Коротко:

  • Кордон із Білоруссю залишається потенційно небезпечним напрямком
  • Рівень небезпеки зросте у вересні, коли будуть військові навчання РФ і РБ
  • ДПСУ моніторить ситуацію, триває облаштування кордону

Українські прикордонники наразі не фіксують на кордоні з Білоруссю скупчення ворожих військ окупантів. Утім, напрямок, як і раніше, розглядається як загрозливий. Ситуацію моніторять, оскільки у вересні зросте загроза через російсько-білоруські військові навчання. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

В ефірі Еспресо він розповів, що ситуація на кордоні з РБ є стабільною. Скупчення військ не спостерігається.

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Утім, напрямок залишається потенційно загрозливим, і загроза зросте у вересні, коли Білорусь і РФ проводитимуть навчання.

"Ми також не фіксуємо на напрямку нашого кордону на території Білорусі, щоб було скупчення війська, яке б формувалося або було б сформовано. Ще раз зазначу, що найближчим часом мають відбутися спільні військові навчання між Білоруссю і Росією і до цього часу ми приділимо більше пильності, тому що на вересень планувалася активна фаза і в цей час для нас загроза, звісно, буде зростати", - пояснив Демченко.

Прикордонники стежать за ситуацією

Оскільки напрямок залишається небезпечним, йому приділяється значна увага, щоб не допустити повторення сценарію лютого 2022 року, додав речник ДПСУ.

"Ще раз зазначу, що цей напрямок для нас залишається загрозливим і йому приділяється значна увага, зокрема з облаштування і по лінії кордону, і на прикордонні - фортифікаційний напрямок, щоб українські воїни мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така повторно станеться з території Білорусі", - наголосив Андрій Демченко.

Загроза провокацій Росії з території Білорусі - новини за темою:

Як повідомляв Главред, ще на початку лютого президент Володимир Зеленський попереджав про загрозу навчань РФ і Білорусі, які відбудуться восени. За словами Зеленського, росіяни можуть спробувати втягнути білорусів у війну або влаштувати провокації проти країн Балтії чи Польщі.

Під час навчань у Білорусі РФ може вдатися до провокацій або демонстративних дій у бік України, говорив Андрій Демченко.

"Є попередня інформація, що вони (навчання, - ред.) можуть проводитися більш углиб території Білорусі, якщо говорити про власне напрямок із кордоном України. Мені складно сказати, з чим це пов'язано, можливо, справді є якісь побоювання у Білорусі з цього приводу", - зазначав представник ДПСУ.

Для наступу на Київ із Білорусі росіянам потрібне угруповання в 300 тисяч військових, розповів Главреду військовий експерт Роман Світан. Зараз наступ на українську столицю малоймовірний.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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