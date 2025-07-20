Трамп різко змінив позицію щодо допомоги Україні - завдяки кому це сталось

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відіграв ключову роль у зміні позиції Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні, наголосили в МЗС.

https://glavred.net/war/tramp-rezko-izmenil-poziciyu-po-pomoshchi-ukraine-blagodarya-komu-eto-proizoshlo-10682969.html Посилання скопійоване

Хто зміг змінити позицію Трампа щодо допомоги України / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Мерц зміг змінити позицію Трампа щодо військової допомоги Україні

Канцлер Німеччини зміг встановити конструктивні контакти з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відіграв вирішальну роль у тому, що президент США Дональд Трамп погодився продовжити військову підтримку України та скоригував свою риторику щодо Росії. Про це міністр закордонних справ Йоханн Вадефуль заявив в інтерв'ю виданню Bild.

"Це в значній мірі стало результатом ініціативи канцлера. Фрідріх Мерц зіграв важливу роль у цьому процесі, адже з самого початку чітко заявляв про свою підтримку України", - зазначив міністр. відео дня

Він наголосив, що таке рішення Трампа стало можливим завдяки активним діям Мерца, який не лише проводив переговори з американським президентом у Білому домі та на саміті G7, а й особисто телефонував йому, підкреслюючи: "Зараз Сполучені Штати як ніколи потрібні світові".

"Ми можемо лише радіти тому, що канцлер встановив настільки конструктивні контакти з президентом США і що до голосу Німеччини у Вашингтоні знову почали дослухатися", - додав Вадефуль.

Політика Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп досягли політичної домовленості щодо інвестицій у виробництво та реалізацію українських безпілотників. Про це повідомила нова очільниця уряду Юлія Свириденко.

Сенатор Ліндсі Грем озвучив різкі заяви, які, за словами політолога Тараса Загороднього, свідчать не лише про жорстку риторику, а й про зростання внутрішнього тиску на Трампа з боку республіканців, незадоволених його підходом до війни в Україні.

Тим часом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Дональд Трамп рішуче просуватиме свої ініціативи щодо припинення бойових дій в Україні.

Інші новини:

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце та став канцлером Німеччини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред