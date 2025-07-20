Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: ЗМІ дізналися можливі терміни

головне:
- Сі і Трамп можуть зустрітися або в КНР, або в Південній Кореї
- Зустріч Сі і Трампа можлива наприкінці жовтня-початку листопада
- Китай стурбований тарифною політикою Трампа
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть зустрітися восени. Зустріч може відбутися або в КНР, або в Південній Кореї. Тимчасова угода про торговельне перемир'я між Пекіном і Вашингтоном закінчується вже 12 серпня.
Трамп може вирушити до Китаю
Згідно з даними газети South China Morning Post, Трамп може вирушити до Китаю перед своєю поїздкою на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який має відбутися з 30 жовтня по 1 листопада.
Утім, зустріч Трампа і Сі можлива і в кулуарах саміту АТЕС у Південній Кореї.
Журналісти пишуть, що АТЕС - найоптимальніший майданчик для зустрічі двох лідерів. Сі Цзіньпін збирається на саміт, але участь Трампа поки що не підтвердилася.
Остання зустріч США і Китаю на високому рівні відбулася 11 липня. Йдеться про зустріч американського держсекретаря Марко Рубіо і міністра закордонних справ Китаю Ван І в Малайзії. Тоді дипломати заявили про продуктивну і позитивну зустріч, темою якої стало обговорення можливості торговельних переговорів.
За словами Рубіо, Трампа запросили до Китаю на зустріч у Сі.
"(Трамп і Сі, - ред.) хочуть, щоб це сталося", - сказав американський дипломат.
Торговельне перемир'я
У п'ятницю міністр торгівлі КНР Ван Веньтао сказав, що Китай хоче відновити торговельні зв'язки зі США і вивести їх на стабільну основу. За його словами, нещодавні перемовини засвідчили, що в тарифній війні між двома країнами немає необхідності.
Як стверджують журналісти Reuters, США і Китаю намагаються домовитися про зупинку ескалації взаємних мит. Конфронтація порушила глобальну торгівлю і ланцюжки постачань.
У червні Пекін і Вашингтон уклали тимчасове торговельне перемир'я. Але воно під питанням, оскільки вже 12 серпня стане крайнім терміном для підписання довгострокової мирової угоди.
Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна - новини за темою:
Як повідомляв Главред, раніше в The Times опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що Сі хотів би влаштувати тристоронню зустріч із Трампом і Путіним. Зустріч могла б відбутися на початку вересня.
У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку зустріч.
"Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі", - сказав рупор глави агресора Росії Дмитро Пєсков.
Проте Москва розраховує на зустріч Путіна і Трампа. Мовляв, такі перемовини могли б призвести до "великих домовленостей".
"Не виключено, що Путін і Трамп під час особистої зустрічі зафіксують великі домовленості, які стануть результатом величезної роботи, але цей час ще не настав", - помріяв Пєсков.
Інші новини:
- Україна "вдарила" по Китаю через підтримку Росії і звернулася до світу - що далі
- У РФ масово закриваються шахти: Китай різко розвернувся спиною до "друга" Путіна
- У Китаї відреагували на останні заяви Трампа: що пообіцяли Росії
Про джерело: Reuters
Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред