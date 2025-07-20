Блокада та удари "Орєшніком": РФ погрожує наступом на країну колишнього союзника

Росія хоче розпочати конфлікт з Азербайджаном.

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РФ хоче розпалити конфлікт з Азербайджаном / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, depositphotos.com/ua

Що відомо:

РФ хоче розпалити конфлікт з Азербайджаном

Пропагандисти погрожують блокадою Азербайджану та ударами "Орєшніком"

Атака РФ вплине не лише на Баку, а й на Анкару

РФ намагається розпалити конфлікт з Азербайджаном. Про це заявив голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Однак нині вплив Кремля на колишніх союзників значно ослаб після вторгнення в Україну.

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"Азербайджан взагалі давно вийшов з орбіти Кремля. Росія не має економічних важелів тиску на Баку - заборона на імпорт фруктів і овочів вдарить передусім по самому російському ринку, а військових ресурсів для погроз просто немає. Крім того, за спиною Ільхама Алієва - партнер у вигляді Туреччини. Зіпсувати стосунки з Анкарою - самогубство для Кремля", - зазначає Коваленко.

Російські пропагандисти починають погрожувати ударами "Орєшніком" по Баку та вимагають блокади Азербайджану. Однак насправді РФ не здатна на тиск без шкоди без самої себе. Баку не залежить від російського газу, а атака на нафтову галузь потягне за собою наслідки ще й на Анкару.

"Це лише демонструє слабкість Москви, яка загрузла в Україні, втратила Вірменію, втратила Центральну Азію, вплив на Близький Схід і все більше ризикує остаточно втратити Кавказ ... Поки Путін грає в нову імперську гру, ціни на продукти у РФ підуть ще вище. А на другий фронт сил вже нема і не буде", - наголосив Коваленко.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росії постійно бракує фінансів. Утримання навіть нинішнього рівня бойових дій вимагає щорічного різкого зростання військових витрат на кілька трильйонів рублів. Про це заявив російський економіст Володимир Мілов.

Тим часом економіка РФ перебуває в стані глибокого застою та вже не демонструє жодних ознак реального зростання. Такий висновок зробили аналітики Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), який тісно співпрацює з російськими держструктурами.

За словами економіста, доктора наук Ігоря Ліпсіца, Росія ризикує повторити шлях Північної Кореї, адже її економіка дедалі більше деградуватиме, спрощуватиметься, відставатиме від світу, а рівень життя — невпинно падатиме.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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