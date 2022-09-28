У Німеччині загинув 5-річний хлопчик з України: його придавило шафою

У Німеччині загинув 5-річний хлопчик з України, на нього впала шафа / ТСН

У Німеччині трагічно загинув хлопчик, який через війну з родиною евакуювався з України. На 5-річного Тимура Незбжицького впала шафа. Про це повідомляє ТСН.ua.

Родина переїхала до німецького міста Гота. Трагедія сталася увечері 20 вересня, коли всі були вдома.

Того вечора хлопчик сидів на дивані та дивився мультики, а його мама Ірина робила домашнє завдання з курсу німецької мови.

У якийсь момент жінка пішла до вбиральні, її не було в кімнаті менше хвилини. Ірина почула, що там щось впало, її син закричав. Виявилось, що на Тимура впала шафа.

Дитину одразу дістали з-під шафи та викликали швидку. Медики, які приїхали за лічені хвилини, намагалися реанімувати дитину, але не вдалося. Тимур помер від отриманих травм.

Нині родина хлопчика хоче транспортувати його тіло до України.

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