'Кроки вже готуються': Україна отримає мільярди доларів з Росії, перші деталі

Зеленський заявив, що Україна готує юридичні кроки для стягнення з Росії 6,9 мільярда доларів згідно з уже виграними справами в міжнародних арбітражах.

https://glavred.net/world/shagi-uzhe-gotovyatsya-ukraina-poluchit-milliardy-dollarov-iz-rossii-pervye-detali-10683002.html Посилання скопійоване

Україна готує кроки, щоб отримати $6,9 млрд з Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський:

Вже є позитивні рішення міжнародних арбітражів для України на 6,9 мільярдів доларів

Міжнародні суди підкреслили відповідальність Росії та Газпрому

Україна готує кроки, щоб згідно з рішеннями міжнародних арбітражних судів стягнути з Росії 6,9 мільярда доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленсьий за підсумками доповіді очільника Нафтогазу Сергія Корецького.

Зеленський зазначив, що в межах підготовки до наради з українськими дипломатами та перегляду завдань зовнішньої політики обговорювались механізми реалізації рішень міжнародних арбітражів на користь України. Наразі вже є кілька позитивних рішень на суму 6,9 мільярда доларів, які підкреслюють відповідальність Росії та Газпрому, а також підтверджують дієвість міжнародного права.

відео дня

"Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра українські посли отримають відповідні доручення", - написав глава держави у Telegram.

Окремо із Сергієм Корецьким було розглянуто підготовку до прийдешнього опалювального сезону та взаємодію з європейськими партнерами і міжнародними фінансовими структурами, що необхідна для стійкості країни.

"Дякую команді Нафтогазу та всім, хто допомагає, за хороші результати для України!," - резюмував Зеленський.

Газопроводи з Росії в Європу / Інфографіка: Главред

Суди України проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Зеленський наголосив, що всі винні у військових злочинах, включно з російським диктатором Володимиром Путіним, мають понести відповідальність. Він підкреслив важливість запуску спеціального трибуналу та необхідність подальших конкретних кроків для його повноцінного функціонування.

Крім того, 31 січня 2024 року Міжнародний суд ООН визнав Росію порушником у сфері освіти в окупованому Криму, частково підтримавши позов України щодо фінансування тероризму.

Інші новини:

Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред