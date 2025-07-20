The Times назвало ім'я людини, здатної змусити Путіна закінчити війну

Китай уже постачає в РФ товари подвійного призначення, які можуть мати цивільне застосування, але також важливі для військової машини Путіна.

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Під прикриттям дружби Китай фактично підпорядковує собі РФ / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

Загальна виручка РФ від продажу нафти минулого року становила $192 млрд

Під прикриттям дружби Китай фактично підпорядковує собі РФ

У протистояння між США і Росією залучена третя сторона - Китай, і наразі він виграє найбільше. Про це пише The Times.

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на російський імпорт, але обсяг російських продажів до Америки торік становив лише $3 млрд, або 0,65% від загального обсягу експорту, ідеться в статті.

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Набагато важливішим було попередження про те, що США також введуть вторинні мита для країн, які купують російську нафту і нафтопродукти. Якби США припинили поставки, це стало б переломним моментом. Загальна виручка Росії від продажу нафти минулого року склала $192 млрд.

Три чверті російської нафти йде в Китай та Індію. Ні Індія, ні Китай не змогли б переорієнтувати свої закупівлі нафти в цей період, навіть якби захотіли, а виключення Росії з глобальної ситуації дестабілізувало б ринок і призвело б до зростання цін на бензин у США.

Однак це також підкреслює, що людина, яка найкраще може змусити російського диктатора Володимира Путіна змінити курс щодо України, - це не Трамп, а глава КНР Сі Цзіньпін, пише видання.

Судячи з усього, Сі Цзіньпін не має наміру цього робити. У вівторок голова КНР зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і заявив, що Росія і Китай повинні "зміцнити взаємну підтримку". При цьому МЗС КНР засудило загрозу введення мит.

Раніше цього місяця, заявляючи про нейтралітет щодо війни в Україні, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив своїй колезі з Євросоюзу Кайє Каллас, що вторгнення Путіна стало "благословенням" для Пекіна, оскільки воно дозволило Заходу зосередитися на Європі, а не на Тихоокеанському регіоні.

Видання зазначає, що Китай уже постачає в Росію широкий спектр товарів подвійного призначення, які можуть мати цивільне застосування, але також важливі для військової машини Путіна. Ці товари варіюються від оптоволоконних кабелів, які використовуються для управління безпілотниками, що не піддаються придушенню, до нітроцелюлози, використовуваної як сировина для боєприпасів.

Під прикриттям дружби Китай фактично підпорядковує собі Росію. Пекін розширює вплив у Центральній Азії, на Кубі та в Африці, витісняючи Москву з колишніх сфер впливу. Залежність РФ зростає: від споживчих товарів до фінансових систем. Росія вже частково перейшла на китайські платіжні системи.

Незважаючи на показну єдність, союз Китаю і Росії далекий від бездоганного. Обидві сторони активно шпигують одна за одною, і напруга між ними час від часу випливає у витоках інформації та дипломатичних маневрах, пише видання.

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Як повідомляв Главред, у Китаї заблокували продаж Україні дронів. Крім того, за даними Bloomberg, китайці перестали продавати компоненти дронів країнам Європи. Офіційно КНР це заперечує.

Трамп не готовий до санкцій і досі сподівається відірвати Росію від Китаю, розповів Главреду російський дипломат Борис Бондарєв. За його словами, у Білому домі не розуміють, що сьогодні Москва більше зацікавлена в розвитку відносин із Пекіном, ніж із Вашингтоном.

Співробітники ФСБ Росії у своїх внутрішніх документах називають Китай ворогом і побоюються підготовки Пекіном територіальних претензій до Кремля. Спецслужби вважають КНР серйозною загрозою безпеці своєї країни. У матеріалі The New York Times, посилаючись на внутрішній звіт ФСБ, який було отримано від кібергрупи Ares Leaks, пишуть, що документ, імовірно, було написано на початку 2024 року, і він є чернеткою.

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Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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