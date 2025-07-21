Хмара 'Шахедів' атакувала Україну: у Києві та Харкові лунають вибухи

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/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про повітряну атаку на місто. У результаті пролунали щонайменше чотири вибухи, які спричинили масштабну пожежу. За словами Терехова, в небі біля міста досі залишаються ворожі бойові дрони.

"За попередніми даними, удари були нанесені по кількох локаціях у районі. Наразі інформації про постраждалих немає. На місцях прильотів працюють відповідні служби, проводиться оцінка наслідків", — зазначив мер.

Він також додав, що в напрямку Харкова продовжують рухати бойові дрони-камікадзе, тому мешканців міста просять залишатися в укриттях та дотримуватися обережності.

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"По локації одного з прильотів пошкоджені вікна в житловому комплексі, а також дорога, трамвайні рейки та електродроти. Щодо постраждалих — інформація уточнюється", — повідомив Терехов.

Загалом у Харкові зафіксували 12 прильотів, серед яких один стався неподалік багатоквартирного будинку в Київському районі. Хоча постраждалих наразі немає, на місці вибуху виникла пожежа. Міський голова наголосив, що наслідки ударів продовжують уточнювати.

Крім того, за словами міського голови, внаслідок повітряної атаки на Харків сталася пожежа на одному з цивільних підприємств. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Крім того, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про ще три удари в Київському районі міста. На місцях прильотів наразі горить.

Ситуація у столиці

Близько 01:33 голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про нові вибухи у столиці. Перед тим фіксували проліт дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку Києва.

Внаслідок удару в Дарницькому районі загорівся дах нежитлової будівлі. Причини та наслідки уточнюються.

"Екстрені служби отримали виклики в Дарницький та Дніпровський райони столиці. На місця вже прямують бригади медиків", — поінформував мер Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі внаслідок атаки спалахнули кіоски. Медики вже працюють на місці. За попередніми даними, постраждалих не виявлено.

Також, за словами Кличка, "виклик медиків у Шевченківський район. Там, попередньо, пожежа".

До Солом’янського району виїхала бригада швидкої допомоги. Попередньо повідомляється про падіння уламків.

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