Свириденко готує масштабні зміни для бізнесу: що зміниться вже наступного тижня

Уряд планує на рік зупинити перевірки бізнесу та провести аудит справ, які блокують підприємницьку діяльність.

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Свириденко доручає обмежити податкові та митні перевірки й посилити контроль за законністю дій силовиків / Колаж: Главред, фото УНіАН

Коротко:

Свириденко провела перше засідання Кабміну

Уряд готує мораторій на перевірки бізнесу

Анонсовано підтримку оборонки та проєкт відбудови

Нова очільниця уряду Юлія Свириденко провела перше засідання Кабінету Міністрів та зустрічі з ключовими міністрами. За підсумками обговорень уже окреслено першочергові пріоритети уряду. Про це прем'єр-міністр повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Бізнес отримає більше свободи

Уряд готує рішення щодо річного мораторію на перевірки бізнесу. Документ розробляється спільно з силовими структурами та Радою національної безпеки і оборони.

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"Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським — його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", — зазначила Свириденко.

Крім того, розпочато аудит кримінальних проваджень проти підприємців. За словами прем'єрки, мета — закрити справи без належного обґрунтування, які заважають веденню бізнесу.

"Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня", — йдеться у дописі.

Уряд також планує обмежити перевірки з боку податкової та митниці, а контроль за законністю дій правоохоронців буде посилено.

"Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", — підкреслила Свириденко.

Розвиток оборонної промисловості

Серед пріоритетів — підтримка власного виробництва зброї. Уряд планує запровадити гранти на виготовлення боєприпасів і вибухових речовин.

"Це — підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль", — зазначила прем’єр-міністр.

Юлія Свириденко, премʼєр міністр України / Інфографіка: Главред

Новий підхід до відбудови

Кабінет Міністрів також запускає експериментальний проєкт "Проектуй і будуй", який дозволить прискорити зведення та відновлення житла, шкіл, лікарень та іншої інфраструктури.

Відтепер держава проводитиме тендери на реалізацію об’єкта "під ключ", без розділення на окремі етапи проєктування та будівництва.

"Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки — на контролі в Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення", — повідомила Свириденко.

За її словами, такий підхід відповідає європейській практиці Design-build, яка давно використовується в ЄС.

Оновлення Кабміну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час свого виступу у Верховній Раді новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль назвав три основні напрями, над якими зосередиться в роботі на новій посаді.

Крім того, в Україні оптимізували структури уряду — кількість міністерств скоротилась шляхом об’єднання окремих відомств.

Крім того, 15 липня уряд ухвалив рішення про призначення нового уповноваженого з захисту державної мови. Посаду обійняла Олена Івановська.

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Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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