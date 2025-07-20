"Ситуація може бути загрозливою": генерал попередив про нову хвилю наступу РФ

РФ зводить до мінімуму використання бронетехніки, з метою масового її застосування надалі.

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Скоро може початися нова хвиля наступу РФ / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Про що говорить Ігор Романенко:

РФ обмежує використання бронетехніки

Окупанти готуються до нової хвилі наступу

Ворог може почати новий етап наступу до кінця літа

РФ може почати посилений наступ на Україну. Попереду може бути більш інтенсивна фаза. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, повідомляє Radio NV.

Новий масштабний етап наступу може початися вже наприкінці липня, каже Романенко. Зараз уже добігає кінця перша фаза 2025 року - весняно-літня кампанія. Він також акцентував на тому, що окупанти обмежують використання бронетехніки. Ймовірно, це може бути з метою масового застосування надалі.

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"Збройні сили РФ з кінця 2023 року утримують стратегічну ініціативу і поступово просуваються, захоплюючи українські території ... Раніше повідомлялося, що росіяни готують 13 дивізій. Зараз звучить цифра - 160 тисяч. Вони дійсно накопичили резерв за особовим складом", - зазначив Романенко.

Варто звернути увагу й на те, що протягом весни РФ займалася підготовкою строковиків, і зараз вони вже завершують навчання. Більш досвідчених військових уже також змушують підписувати контракти. Романенко переконаний, що новий етап наступальної кампанії може розпочатися до кінця літа або восени.

Він акцентував увагу на тому, що Україні вже необхідно посилено готуватися до цього.

"Це непрості часи. Вони потребують стратегічно важких рішень... Ситуація може бути досить загрозливою", - підсумував генерал-лейтенант.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Росія поширює інформацію про штурм Покровська в Донецькій області, але представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував це. За його словами, ситуація на напрямку залишається стабільною вже тиждень, а заяви окупантів - фейки.

Як повідомляв Главред, диверсійна група Легіону "Свобода Росії" 17 липня проникла більш ніж на 30 км углиб окупованої Запорізької області у Велику Білозерку. Під час операції знищено трьох окупантів, втрат серед легіонерів немає.

Крім цього, окупанти провалили першу хвилю літнього наступу. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що українські війська ефективно завдали ударів по позиціях ворога в Запорізькій області, зірвали наступ і готуються відбити другу хвилю атаки.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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