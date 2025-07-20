Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Ситуація може бути загрозливою": генерал попередив про нову хвилю наступу РФ

Ангеліна Підвисоцька
20 липня 2025, 18:49
240
РФ зводить до мінімуму використання бронетехніки, з метою масового її застосування надалі.
ВСУ
Скоро може початися нова хвиля наступу РФ / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Про що говорить Ігор Романенко:

  • РФ обмежує використання бронетехніки
  • Окупанти готуються до нової хвилі наступу
  • Ворог може почати новий етап наступу до кінця літа

РФ може почати посилений наступ на Україну. Попереду може бути більш інтенсивна фаза. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, повідомляє Radio NV.

Новий масштабний етап наступу може початися вже наприкінці липня, каже Романенко. Зараз уже добігає кінця перша фаза 2025 року - весняно-літня кампанія. Він також акцентував на тому, що окупанти обмежують використання бронетехніки. Ймовірно, це може бути з метою масового застосування надалі.

відео дня

"Збройні сили РФ з кінця 2023 року утримують стратегічну ініціативу і поступово просуваються, захоплюючи українські території ... Раніше повідомлялося, що росіяни готують 13 дивізій. Зараз звучить цифра - 160 тисяч. Вони дійсно накопичили резерв за особовим складом", - зазначив Романенко.

Варто звернути увагу й на те, що протягом весни РФ займалася підготовкою строковиків, і зараз вони вже завершують навчання. Більш досвідчених військових уже також змушують підписувати контракти. Романенко переконаний, що новий етап наступальної кампанії може розпочатися до кінця літа або восени.

Він акцентував увагу на тому, що Україні вже необхідно посилено готуватися до цього.

"Це непрості часи. Вони потребують стратегічно важких рішень... Ситуація може бути досить загрозливою", - підсумував генерал-лейтенант.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Росія поширює інформацію про штурм Покровська в Донецькій області, але представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував це. За його словами, ситуація на напрямку залишається стабільною вже тиждень, а заяви окупантів - фейки.

Як повідомляв Главред, диверсійна група Легіону "Свобода Росії" 17 липня проникла більш ніж на 30 км углиб окупованої Запорізької області у Велику Білозерку. Під час операції знищено трьох окупантів, втрат серед легіонерів немає.

Крім цього, окупанти провалили першу хвилю літнього наступу. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що українські війська ефективно завдали ударів по позиціях ворога в Запорізькій області, зірвали наступ і готуються відбити другу хвилю атаки.

Читайте також:

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Ігор Романенко російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна переходить до плану Б, згодом буде звільнення територій - генерал

Україна переходить до плану Б, згодом буде звільнення територій - генерал

19:58Війна
Росія вкрала єдиний український авіаносець - в ВМС вперше розкрили деталі

Росія вкрала єдиний український авіаносець - в ВМС вперше розкрили деталі

19:28Війна
В Україні різко зміниться погода: де литимуть дощі, а які регіони атакує спека

В Україні різко зміниться погода: де литимуть дощі, а які регіони атакує спека

19:12Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гроші потечуть рікою: три знаки зодіаку отримають шалений прибуток вже ось-ось

Гроші потечуть рікою: три знаки зодіаку отримають шалений прибуток вже ось-ось

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - проблеми, Скорпіонам - дивовижний день

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - проблеми, Скорпіонам - дивовижний день

Усик красиво переміг Дюбуа в п'ятому раунді: як пройшов бій

Усик красиво переміг Дюбуа в п'ятому раунді: як пройшов бій

Карта Deep State онлайн за 20 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - прибуток, Рибам - важлива розмова

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - прибуток, Рибам - важлива розмова

Останні новини

19:58

Україна переходить до плану Б, згодом буде звільнення територій - генерал

19:28

Росія вкрала єдиний український авіаносець - в ВМС вперше розкрили деталі

19:12

В Україні різко зміниться погода: де литимуть дощі, а які регіони атакує спека

19:10

Чому Зеленський прибрав Шмигаля та перезавантажив урядПогляд

18:49

"Ситуація може бути загрозливою": генерал попередив про нову хвилю наступу РФ

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
18:42

У вересні загроза з Білорусі зростатиме: у ДПСУ зробили заяву

17:54

Ударить не лише по партнерах Росії: експерт розкрив підводні камені санкцій СШАВідео

17:39

Усе пливе, заливає навіть метро: Київ сильно затопило через зливуВідео

17:02

Що не можна робити вдома 21 липня: суворі прикмети цього дня

Реклама
16:35

"Навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом": як дружина Усика привітала боксера з перемогою

16:33

Зеленський вдарив новими санкціями: у списку - гучні прізвища, деталі

16:22

Армія б'є окупантів у районі Покровська та на Сумщині: Зеленський розкрив деталі

16:12

Зовсім не так, як зараз - як називались всім відомі міста України 100 років томуВідео

15:22

Померла жінка, яку в Києві збив п'яний співробітник прокуратури

15:21

У Кремлі розмріялися про зустріч Путіна з Трампом і оголосили "мету"

15:18

"Кроки вже готуються": Україна отримає мільярди доларів з Росії, перші деталі

14:49

Ультиматум Трампа Путіну є "поворотним моментом" у війні - екс-держсекретар США

14:43

"Чудес не буває": ситуація в Росії різко погіршиться, що сталосьВідео

14:35

Де літера Р серед F: треба бути надзвичайно уважною людиною, щоб вгадати

14:31

В Україну завітає циклон: названо регіони, які завтра заливатиме дощем

Реклама
14:16

Фанатка Ротару та Огнєвіч у сльозах: як зірки відреагували на перемогу Усика

13:41

Усик може втратити титул абсолютного чемпіона світу: у чому причина

13:23

Росію сколихнули надпотужні землетруси - росіянам дали невтішний прогнозВідео

13:05

Стрибок на 10 гривень: коли вартість бензину в Україні може поставити рекорд

12:55

5 речей, які не можна позичати в церковні свята, щоб не притягнути біду

12:46

"Say" чи "Tell": як правильно сказати англійською слово "говорити"Відео

12:46

Любовний гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня

12:02

Температура перевищить норму: в які області України увірветься нереальна спека

11:57

Трамп різко змінив позицію щодо допомоги Україні - завдяки кому це сталось

11:39

The Times назвало ім'я людини, здатної змусити Путіна закінчити війну

11:38

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - прибуток, Рибам - важлива розмова

11:36

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 липня (оновлюється)

11:12

Дві головні позиції: названо зброю, яка може відчутно вплинути на хід війни

10:37

Чому 21 липня не можна сваритися і лаятися: яке церковне свято

10:22

Справжній рекорд в кар'єрі: відомо, скільки Усик заробив за бій проти Дюбуа

10:09

Фінансовий гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня

09:43

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Овнам - пропозиція, Левам - скандал

09:37

Партизани підірвали важливий залізничний маршрут окупантів під Тулою

09:25

Збив жінку та втік: у Києві затримали працівника прокуратури, перші деталіВідео

09:12

Карта Deep State онлайн за 20 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:45

РФ зможе запускати до 2000 дронів за раз: у Берліні закликали посилити ППО України

08:38

"Гаряча" ніч в Росії: Москву та Підмосков’я атакували дрони, у росіян панікаВідео

08:10

РФ встановила рекорд за кількістю виробництва "Шахедів"Погляд

07:33

Дрон ударив прямо по будинку: росіяни атакували Запоріжжя, є постраждаліФото

07:10

Де 3 відмінності між хлопцями, які п’ють воду: їх помітять лише найуважніші

06:10

У пошуках зниклого Стіва Віткоффа: що задумали у СШАПогляд

05:57

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - проблеми, Скорпіонам - дивовижний день

05:25

Чому не можна казати "благоприємний": як варто замінити це слово

04:53

Коли в Україні з'явилося морозиво: історик здивував відповіддю

03:32

Що потрібно зробити в саду до кінця серпня: секрети інтенсивного підживленняВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти