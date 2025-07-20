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"Навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом": як дружина Усика привітала боксера з перемогою

Анна Підгорна
20 липня 2025, 16:35
291
Катерина Усик зворушливо звернулася до чоловіка після доленосного поєдинку.
Александр Усик, Екатерина Усик
Усик проти Дюбуа - Катерина Усик привітала чоловіка з перемогою / колаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

Коротко:

  • 20 липня Олександр Усик здобув перемогу над Даніелем Дюбуа
  • Дружина чемпіона опублікувала фотографії з ним, та розповіла про свої почуття

20 липня на лондонському стадіоні "Вемблі" відбувся боксерський поєдинок, який увійде в історію спорту - український боксер Олександр Усик у п'ятому раунді переміг британського спортсмена Даніеля Дюбуа, і відстояв свій титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

За боєм Усик-Дюбуа, затамувавши подих, стежила вся Україна. Головна фанатка Усика, його дружина Катерина, була поруч із ним; вона була першою, кого захотів побачити чемпіон після своєї нищівної перемоги.

відео дня

Сьогодні Катерина Усик опублікувала кадри з чоловіком, і зворушливо привітала його з тріумфом у соціальних мережах. "Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сили, скільки віри ти вклав. Ти — справжній воїн. Ти — приклад для наших дітей, для України, для всього світу. Я дякую Богові за тебе. Я дякую тобі — за силу, за любов, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом. Ми з тобою завжди — і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий!" - написала вона.

До привітань Катерини Усик долучилися в коментарях шанувальники боксера.

Олександр Усик
Усик проти Дюбуа - Катерина Усик привітала чоловіка з перемогою / instagram.com/usyk_kate1505
Олександр Усик
Усик проти Дюбуа - Катерина Усик привітала чоловіка з перемогою / instagram.com/usyk_kate1505
Олександр Усик
Усик проти Дюбуа - Катерина Усик привітала чоловіка з перемогою / instagram.com/usyk_kate1505

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Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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