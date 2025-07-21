Ситуація на фронті загострюється: Генштаб розповів, куди ворог кинув основні сили

ЗСУ відбили понад сотню атак по всій лінії фронту та знищили сотні окупантів і десятки одиниць техніки.

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Ворог сконцентрував основні сили на Покровському напрямку, але зазнав значних втрат у живій силі й техніці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Відбулося 122 боєзіткнення за добу

Покровський напрям — 36 атак, 34 з них відбито

Росіяни застосували понад 1400 дронів-камікадзе

Протягом 20 липня на лінії фронту зафіксовано 122 бойових зіткнення між Силами оборони України та російськими окупантами. Найбільша активність противника відзначена на Покровському напрямку — там українські військові відбили 34 штурми з 36. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні станом на 22:00.

"Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення... Сьогодні російські загарбники завдали двох ракетних ударів, застосувавши 5 ракет, 53 авіаційних ударів, скинувши при цьому 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1427 дронів-камікадзе та здійснили 4327 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", – зазначається у повідомленні. відео дня

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках відбулося 18 бойових зіткнень, п’ять з яких ще тривають. Противник здійснив 9 авіаударів, скинув 12 керованих авіабомб і провів 229 артобстрілів.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази в районах Вовчанська, Красного Першого, Кутьківки та Стариці.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири спроби наступу біля Кіндрашівки, Зеленого Гаю та Куп’янська, одна атака ще триває.

Сім населених пунктів стали осередками ворожих штурмів на Лиманському напрямку — українські захисники відбили 17 атак, ще три бої тривають.

На Сіверському напрямку — шість атак, три з яких залишаються активними. Під вогнем були райони Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки.

Єдиний бій на Краматорському напрямку стався в районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося вісім боєзіткнень — у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та Катеринівки. Дві атаки ще тривають.

Найбільш інтенсивні бойові дії точаться на Покровському напрямку: противник 36 разів штурмував позиції поблизу населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та у напрямку Покровська і Мирнограда.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Наші захисники відбили 34 штурми, ще два боєзіткнення триває до цього часу. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 130 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, три гармати, 14 безпілотних літальних апаратів, три антени управління БпЛА, два пункти управління БпЛА, також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та дві антени управління БпЛА російських окупантів", – йдеться у звіті Генштабу.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 10 атак поблизу Ялти, Мирного, Толстого, Воскресенки, Маліївки, Зеленого Поля, Темирівки та Новополя. Ще три бої тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках наступальних дій не зафіксовано, але ворог завдав авіаударів по Плавнях і Приморському.

Війна в Україні - останні новини

Як повідмоляв Главред, диверсійна група Легіону "Свобода Росії" 17 липня проникла на понад 30 км вглиб окупованої Запорізької області до Великої Білозерки. Під час операції знищено трьох окупантів, втрат серед легіонерів немає.

Нагадаємо, Росія поширює інформацію про штурм Покровська на Донеччині, але речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував це. За його словами, ситуація на напрямку залишається стабільною вже тиждень, а заяви окупантів - фейки.

Крім того, упродовж дня російські війська атакували Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області. Також зафіксовано ракетний удар по Павлоградському району. Внаслідок обстрілів постраждали двоє мирних жителів.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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