Росію сколихнули надпотужні землетруси - росіянам дали невтішний прогноз

У Росії стався потужний землетрус біля узбережжя Камчатки, загроза цунамі оголошувалась для громадян Росії, а також на Гавайських островах та в Японії.

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Влада видала росіянам невтішне попередження / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

В Росії зафіксовані масштабні землетруси

В МНС попередили про загрозу цунамі

Поблизу узбережжя Камчатського півострова в Росії зафіксовано потужний землетрус магнітудою 7,4, є серйозна загроза виникнення цунамі. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км, що свідчить про високу ймовірність формування хвиль цунамі. У зв’язку з цим було негайно оголошено попередження про можливе цунамі.

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Загроза стосується не лише Камчатки, а й Гавайських островів, які також можуть опинитися під впливом стихії. Наразі уточнюється інформація про можливі руйнування чи постраждалих.

Дивіться відео землетрусів в Росії:

/ Фото: скріншот

Як повідомляє ABC News, епіцентри землетрусу були зафіксовані поблизу Петропавловська-Камчатського. Протягом однієї години в цьому районі сталося кілька підземних поштовхів із магнітудою від 6,6 до 7,4 бала. За оцінками експертів, висота цунамі може коливатися від 30 до 100 см залежно від місцевості.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на МНС зазначають, що за інформацією Камчатської філії ФІЦ ЄГС РАН, слідом за першим землетрусом (магнітуда 5,3), біля узбережжя півострова сталися ще два – магнітудою 6,5 і 7,2.

У зв’язку з потенційною загрозою МНС Росії закликало мешканців прибережних зон утриматися від наближення до моря. Найвищу хвилю — до 60 см — очікують в Алеутському районі, 40 см — в Усть-Камчатському, до 15 см — у районі Петропавловська-Камчатського.

Попередження про можливе цунамі також було оголошене в США, Японії та на атолі Мідуей, однак згодом його скасували. Місцева влада уважно моніторить розвиток подій і закликає громадян до обережності.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 20 липня мешканці Москви та Підмосков’я повідомляли про атаки дронів. Вибухи було чутно, зокрема, у Зеленограді та в поселенні Голубе. Про це інформують російські ЗМІ.

19 липня вибухи через атаку дронів пролунали також у Москві та Ростовській області.

Тим часом у Росії загострюється криза у вугільній промисловості. Галузь страждає через втрату європейських ринків збуту та падіння світових цін. За даними Служби зовнішньої розвідки України, під загрозою зупинки опинилося вже понад 50 вугільних підприємств.

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Про джерело: ABC News ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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