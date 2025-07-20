Ультиматум Трампа Путіну є "поворотним моментом" у війні - екс-держсекретар США

З достатньою кількістю зброї, Україна могла б виграти війну "з повним розгромом", вважає Кондоліза Райс.

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Райс розкритикувала адміністрацію експрезидента Джо Байдена / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/WhiteHouse

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Ведення вторинних санкцій може бути складним

Райс розкритикувала адміністрацію експрезидента Джо Байдена

Ультиматум президента США Дональда Трампа, висунутий Росії, є "поворотним моментом" у мирних зусиллях щодо закінчення війни в Україні. Таку думку висловила колишній держсекретар (2005-2009 роки) Кондоліза Райс, пише The Hill.

"Останній тиждень став поворотним моментом... Найкраща новина, яку ми можемо повідомити українському народові, - це те, що США і Європа нарешті дійшли єдиної думки, що Володимира Путіна не зупинити словами. Його можна зупинити тільки в тому випадку, якщо він буде впевнений, що далі йти не можна, що він не зможе перемогти", - заявила екс-держсекретар. відео дня

Її заява прозвучала після того, як Трамп пригрозив, що США введуть "жорсткі" санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

При цьому Райс визнала, що запровадження вторинних санкцій може бути складним, вказавши на таких ключових союзників Росії, як Китай та Індія, але заявила, що Кремль, імовірно, однаково зазнаватиме труднощів.

"Якщо ви Китай... з економікою, яка не в найкращій формі... або Індія, яка справді не хоче опинитися в програші, можливо, ви замислитеся, чи дійсно варто купувати російську нафту за зниженими цінами", - сказала вона.

Крім цього, Райс розкритикувала адміністрацію попереднього президента Джо Байдена за занадто повільне постачання зброї ЗСУ після вторгнення РФ у 2022 році.

Держсекретар часів президентства Джорджа Буша заявила комісії, що якби США надали Україні "все" на самому початку, коли "росіяни були в скрутному становищі", Україна могла б виграти війну "з повним розгромом".

Політика Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський і американський лідер Дональд Трамп досягли політичної домовленості щодо інвестицій у виробництво і реалізацію українських безпілотників. Про це повідомила нова глава уряду Юлія Свириденко.

Сенатор Ліндсі Грем озвучив різкі заяви, які, за словами політолога Тараса Загороднього, свідчать не тільки про жорстку риторику, а й про зростання внутрішнього тиску на Трампа з боку республіканців, незадоволених його підходом до війни в Україні.

Тим часом прес-секретар Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Дональд Трамп буде рішуче просувати свої ініціативи щодо припинення бойових дій в Україні.

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