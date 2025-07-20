5 речей, які не можна позичати в церковні свята, щоб не притягнути біду

Ви дізнаєтеся:
- Які речі не можна віддавати з дому під час церковних свят
- У церковне свято не можна віддавати з дому гроші
Багато років тому наші пращури дотримувалися традиції не позичати нічого після заходу сонця, в неділю і в церковні свята. У такі дні пристойна людина ніколи не піде брати щось у борг, говорили предки. Які речі не можна віддавати з дому під час церковних свят, Главред розповість.
Сіль
Не варто давати в борг сіль, оскільки дуже часто вона є предметом магічних ритуалів, унаслідок яких можна очікувати на біду та неприємності.
Посуд
Не можна позичати посуд, бо він здатен впливати на енергетичний стан будинку. До настання свят ліпше позбутися тріснутого й пошкодженого посуду, щоб не притягувати погану енергетику в дім.
Віник
У свято позичає віник тільки відьма, говорили предки. Давши в борг віник у неділю, можна накликати на себе фінансові труднощі та проблеми зі здоров'ям.
Хліб
Якщо людина справді потребує, вона прийде позичити хліб у першій половині дня, говорили предки. Зазвичай увечері в неділю позичають із поганими намірами, щоб накликати на сім'ю злидні.
Гроші
У церковне свято не можна віддавати з дому гроші, інакше накличете бідність на весь рік, казали предки.
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