Несподівані удари по трьох районах: наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщині

Окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району та обстріляли ще три райони області

https://glavred.net/front/vrag-atakoval-neskolko-rayonov-posledstviya-vrazheskoy-ataki-na-dnepropetrovshchine-10683065.html Посилання скопійоване

Внаслідок атак поранено чоловіка та жінку, пошкоджено будинки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

Війська РФ обстріляли три райони області, є постраждалі

У Павлоградському районі зафіксовано ракетний удар і пожежу

Пошкоджено будинки, авто, поля та газогін у кількох громадах

Упродовж дня російські війська атакували Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області. Також зафіксовано ракетний удар по Павлоградському району. Внаслідок обстрілів постраждали двоє мирних жителів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Телеграмі.

"Пообіді було гучно у Павлоградському районі. Противник скерував туди ракету. Виникла пожежа, яку вже приборкали", — зазначив Лисак. відео дня

У Нікопольському районі під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. За словами очільника області, травм зазнали 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Обоє перебувають на амбулаторному лікуванні.

Унаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, які вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено інфраструктурні об’єкти, приватний будинок і два автомобілі.

У Новопавлівській громаді згорів легковик, а у Великомихайлівській вогонь охопив поля з ячменем і пшеницею. Пошкоджено декілька приватних осель, зокрема на одному з подвір’їв згорів дах будинку та господарські споруди. У Межівській громаді внаслідок атаки пошкоджено газогін.

Війна в Україні - останні новини

Як повідмоляв Главред, диверсійна група Легіону "Свобода Росії" 17 липня проникла на понад 30 км вглиб окупованої Запорізької області до Великої Білозерки. Під час операції знищено трьох окупантів, втрат серед легіонерів немає.

Нагадаємо, Росія поширює інформацію про штурм Покровська на Донеччині, але речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував це. За його словами, ситуація на напрямку залишається стабільною вже тиждень, а заяви окупантів - фейки.

Крім того, українські військові змогли відновити низку стратегічних позицій у районі міста Оріхів Запорізької області. Сили оборони досягли успіху завдяки маневреній обороні та контратакам.

Читатйте також:

Про персону: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред