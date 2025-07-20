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В Україну завітає циклон: названо регіони, які завтра заливатиме дощем

Марія Николишин
20 липня 2025, 14:31
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Синоптикиня також розповіла, коли в Україну завітає сильна спека.
В Україну завітає циклон: названо регіони, які завтра заливатиме дощем
Прогноз погоди на понеділок / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у понеділок
  • Коли в Україну повернеться спека

Погода в Україні у понеділок, 21 липня, у більшості регіонів буде дощовою. Але вже у вівторок країну накриє спека. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, черговий синоптичний тиждень в Україні міцно триматиме літечко за руку.

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Погода в Україні 21 липня

Відомо, що температура повітря у понеділок впродовж дня становитиме +24…+29 градусів, на Чернігівщині та Сумщині свіжіше, місцями +20…+23 градуси. На півдні України, у південно-східній частині та на Дніпропетровщині +30…+33 градуси.

Діденко зауважила, що дощі з грозами пройдуть 21 липня у північній частині України (вплив циклону), а найближчої ночі локальні грозові дощі можливі на заході та в центрі.

"І ще один дощовий осередок спостерігатиметься аж ввечері в понеділок на Харківщині. Усі, хто не ввійшов у цей перелік, потрапляє завтра в суху погоду", - наголосила синоптикиня.

В Україну завітає циклон: названо регіони, які завтра заливатиме дощем
Погода 21 липня / фото: meteoprog

Погода у Києві 21 липня

Водночас, у Києві 21 липня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Температура повітря протягом дня +24…+26 градусів.

В Україну завітає циклон: названо регіони, які завтра заливатиме дощем
Погода у Києві 21 липня / фото: meteoprog

Діденко також зауважила, що вже у вівторок, 22 липня, у більшості областей України (окрім західної частини) очікується стрибок до спеки, а на півдні та південному сході до сильної спеки.

Так, температура повітря становитиме у вівторок +29…+34 градуси, на півдні та південному сході +32…+36 градусів. Лише у західних областях очікується +23…+27 градусів.

В Україну завітає циклон: названо регіони, які завтра заливатиме дощем
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що в Україні 20 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомляла, що з 21 липня Україну знову накриє суха і спекотна погода, у деяких областях температура повітря навіть підійметься до +37 градусів.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич розповів, що у третій декаді липня над Україною переважатиме поле зниженого атмосферного тиску, що сприятиме формуванню дощової хмарності над більшістю регіонів.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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