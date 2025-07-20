Армія б'є окупантів у районі Покровська та на Сумщині: Зеленський розкрив деталі

Сирський і Умеров працюють над запитами на додаткове фінансування і виробництво дронів, незабаром будуть контракти, сказав Володимир Зеленський.

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Сили оборони ліквідують ворога на всіх напрямках - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 66-та ОМБр

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Армія знищує ДРГ РФ на Покровському напрямку

Сили оборони успішно виконують завдання на Сумщині

Наступного тижня будуть нові контракти для забезпечення дронами

Сили оборони України ліквідовують російських окупантів на Покровському та інших напрямках. У прикордонних районах Сумської області підрозділи виконали свої завдання. Проводиться робота над посиленням далекобійних ударів, ворожа логістика має суттєво постраждати. Про це заявив верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі він розповів, що заслухав доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського.

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Покровський напрямок

За словами глави держави, українські військові знищують ворожі ДРГ на Покровському та інших напрямках. Ворог, як і раніше, застосовує таку тактику: намагається за рахунок малих груп захопити нові позиції.

"Наші сили продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта", - розповів Зеленський. Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в Сумській області

На Сумщині підрозділи армії виконали поставлені завдання, зазначив президент.

"Крім того, обговорили з Головнокомандувачем ситуацію у прикордонних районах Сумщини. Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!" - написав глава держави.

Захист цивільних осіб, дрони і логістика РФ

За словами Зеленського, Сирський також розповів і про ситуацію з далекобійними ударами. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування війни.

Сирський і Умеров опрацьовують запити на додаткове фінансування і виробництво безпілотників. Йдеться про БПЛА не лише для фронту, а й для захисту українських міст і громад від ворожих дронів. Уже наступного тижня будуть підписані додаткові контракти.

"Головком доповів і щодо наших далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", - наголосив Володимир Зеленський.

Ситуація на фронті - новини:

Як повідомляв Главред, речник угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що заяви РФ про активні штурми Покровська і захід до Дніпропетровської області не відповідають дійсності. Ворог намагається розвинути наступ у напрямку Костянтинівки та обійти Покровську агломерацію з боку Мирнограда.

ЗСУ відновили позиції в Запоріжжі та проводять контрнаступальні дії, розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Українці досягли успіху завдяки маневреній обороні та контратакам.

ЗСУ здатні вибити росіян із Сумської області, сказав начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Сьогодні ми маємо всі шанси, щоб відбити всі окуповані ворогом території Сумщини. Зараз Сили оборони над цим активно працюють. Уже є декілька звільнених населених пунктів. Ми підтягуємо на цей напрямок резерви і працюємо над тим, щоб знищити ворога", - наголосив військовий.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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