Україна переходить до плану Б, згодом буде звільнення територій - генерал

Київ і Вашингтон працюють над тим, щоб посилити тиск на Кремль і створити для Москви патову ситуацію, вважає Микола Маломуж.

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План А провалився, Путін не налаштований на перемовини - Маломуж / Колаж: Главред

Коротко:

Україна перейшла до плану Б у війні з Росією

План Б передбачає новітнє озброєння і тиск на Путіна

Згодом Україна звільнятиме свої території

Україна переходить до іншої стратегії у війні з агресором Росією, яка передбачає постачання сучасних озброєнь і посилення тиску на Кремль та оточення Володимира Путіна. Згодом армія за допомогою сучасного озброєння зможе звільняти свої території. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

План Б для України

В ефірі Freedom він розповів, що план А ґрунтувався на домовленостях між США і Росією, але він не спрацював через небажання Путіна вести перемовини.

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"Насамперед, умови для перемовин, мирного процесу - це перехід до "плану Б". Перша модель передбачала домовленості США і РФ. Ми ще тоді говорили, що цей механізм не спрацює. Путін не вважає за доцільне про щось домовлятися. Лише жорсткий тиск, виконання умов щодо окупації і, відповідно, практично демілітаризація і втрата суверенітету України - ось так його влаштовувало", - зазначив аналітик.

За його словами, план Б передбачає постачання Україні новітніх озброєнь: ракетних систем HIMARS, ATACMS, Patriot, високоточних боєприпасів, систем РЕБ 5-6-го покоління, а також касетних боєприпасів, які суттєво посилять обороноздатність української армії.

Кремлю не дадуть добитися "перемоги"

Крім того, Маломуж зазначив, що посилення співпраці України з НАТО і ЄС з питання спільного виробництва зброї допоможе створити патову ситуацію на фронті, за якої Росія не зможе здобути перемогу у війні.

Ультиматум у 50 днів і санкції проти оточення Путіна

Ба більше, на думку генерала, якщо Росія не прийме ультиматум США і за 50 днів не почне перемовини, Штати запровадять жорсткі вторинні санкції - позиція РФ на світовому ринку послабиться, і навіть Китай з Індією зможуть вплинути на Кремль.

Якою зброєю Україна може завдавати ударів по Росії / Інфографіка: Главред

Також план Б передбачає санкції проти Путіна та його оточення, і нову глобальну домовленість про світовий порядок без війни.

Звільнення територій України

На думку Маломужа, усі перераховані вище заходи створять патову ситуацію, а Путін не зможе перемогти у війні. Україна звільнятиме свої території за допомогою новітньої зброї.

"Ці кроки не лише створять патову ситуацію, а й позбавлять Путіна шансів на перемогу. Ми будемо звільняти нашу землю завдяки новітньому озброєнню", - підкреслив Микола Маломуж.

Ультиматум Росії від Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, минулого тижня Трамп поставив Росії ультиматум: або мирну угоду за 50 днів, або жорсткі антиросійські санкції, включно з покупцями енергоресурсів Кремля, таких як Китай, Індія та інших країн. При цьому США і Європа домовилися про відновлення американської військової допомоги Україні.

Трамп чотири рази домовлявся з Путіним про припинення вогню, після чого війська РФ завдавали ударів по цивільних об'єктах в Україні, розповів сам американський президент. Трамп глибоко розчарований у Путіні, проте поки що готовий і надалі з ним контактувати.

Путін не прийме ультиматум Трампа, і якщо для Кремля все буде зовсім погано, оголосить жорстку військову мобілізацію, йдеться в матеріалі Foreign Affairs. Путін готовий навіть на дестабілізацію в РФ, щоб "знищити" Україну.

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Про персону: Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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