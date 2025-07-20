Фанатка Ротару та Огнєвіч у сльозах: як зірки відреагували на перемогу Усика

Тріумф Олександра Усика в боксерському поєдинку проти Даніеля Дюбуа став перемогою для всіх українців.

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Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

У ніч на 20 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбувся історичний бій: український боксер Олександр Усик вийшов на ринг проти британського спортсмена Даніеля Дюбуа, щоб захистити свій титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. У п'ятому раунді український козак здобув беззаперечну перемогу.

За поєдинком Усик-Дюбуа стежила вся Україна. Главред зібрав реакції українських зірок на тріумф Олександра Усика.

"Олександр Усик! Наш триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу! Гордість!" - написала співачка Наталія Могилевська.

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Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

За поєдинком стежив Віталій Козловський. У своєму блозі співак написав: "Усик проти Дюбуа. Вітаємо з перемогою нашого чемпіона! Уже вкотре показав Олександр, що наполегливість приводить до перемог! Слава Україні!".

Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / instagram.com/vkozlovsky_music

Надя Дорофєєва дивилася бій між Усиком і Дюбуа наживо: перед поєдинком співачка виконала на рингу гімн України. На своїй сторінці в Instagram після перемоги українського боксера вона написала: "Наш. Господи, як ми пишаємось".

Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / instagram.com/nadyadorofeeva

Несподівано прихильницею боксу та Олександра Усика виявилася українська співачка Софія Ротару. Вона також привітала нашого чемпіона з перемогою.

Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / instagram.com/sofiarotaru.official

Своєю емоційною реакцією також поділилася ведуча та акторка Лілія Ребрик: "Ще один доказ: українці непереможні! Слава чемпіону! Слава Україні".

Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / instagram.com/liliia.rebrik

Наталку Денисенко крім перемоги Олександра Усика зворушили його трепетні стосунки з дружиною Катериною, яка підтримувала боксера. "Кохання, що надихає. Ця сім'я робить українців щасливими! З перемогою, Чемпіоне! З перемогою всіх нас!" - написала акторка.

Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / instagram.com/natalka_denisenko

Григорій і Христина Решетники також не залишилися осторонь тріумфу українського боксера. "Олександр Усик! Наш Непереможний Чемпіон! Українець перемагає зараз, а Україна обовʼязково Переможе усіх ворогів! Найщиріші вітання! Наша гордість!" - написали вони.

Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / instagram.com/grisha_reshetnik

Тенісистка Еліна Світоліна, яка також прославляє Україну на світовій спортивній арені, висловила солідарність з Олександром Усиком.

Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / instagram.com/elisvitolina

Перемозі Олександра Усика в бою проти Даніеля Дюбуа у своєму блозі в Instagram також порадів Олексій Positiff Завгородній.

Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / instagram.com/positiff

Злата Огнєвіч зізналася, що перемога Усика довела її до сліз: "Ура! Плачу! Нокаут! Усик перемагає. Пишаємося".

Бій Усик Дюбуа - реакція зірок на перемогу Усика / instagram.com/zlata.ognevich

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Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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