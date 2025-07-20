Зеленський вдарив новими санкціями: у списку - гучні прізвища, деталі

Рішення ухвалено на підставі пропозиції СБУ - фігурантам санкцій заборонено вести економічну діяльність, їхні активи заблоковано.

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Зеленський запровадив санкції проти Латиніної, яка припускається антиукраїнських заяв / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

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Зеленський запровадив санкції проти Королевської, Латиніної та Балашова

Їхні активи на території України блокуються

Санкції запроваджено за звинуваченням в антиукраїнській діяльності та легітимізації військової агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом запровадив санкції проти Наталії Королевської, Геннадія Балашова, Андрія Серебрянського, Юлії Латиніної та Тетяни Аксьоненко. Причина - участь осіб в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів і легітимізація збройної агресії Росії.

Як зазначено на сайті глави держави, Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2025 року "Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Держава запустила санкції проти 5 фізичних осіб: трьох громадян України та двох громадян Росії.

Хто потрапив під санкції

Тетяна Аксьоненко - громадянка Росії, одна з адміністраторів пропагандистського каналу в Telegram "Архангел Спецназу"

Геннадій Балашов - народний депутат III скликання, керівник партії 5.10

Наталія Королевська - народна депутатка України V, VI, VIII, IX скликань, міністр соціальної політики часів Януковича. До війни була депутатом від проросійської ОПЗЖ кума Путіна Медведчука. Склала мандат на початку 2023 року. У розшуку за підозрою в недостовірному декларуванні.

Юлія Латиніна - російська блогерка, так званий ліберал і опозиціонерка. Відома своїми антиукраїнськими та пропагандистськими заявами.

Андрій Серебрянський - блогер Андрій Луганський.

Що передбачають санкції

Активи осіб, які потрапили під обмеження, блокуються. Вони не зможуть вести економічну діяльність, сказав голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Санкції передбачають блокування активів, заборону користування майном, обмеження на економічну діяльність та інші заходи, які унеможливлюють подальший вплив цих осіб на український інформаційний та економічний простір", - наголосив чиновник.

Коротко про РНБО / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп поставив Росії ультиматум: або мир через 50 днів, або жорсткі санкції. Також Штати і Європа домовилися про відновлення американської допомоги Україні.

Посли країн Євросоюзу погодили 18-й пакет санкцій щодо РФ. Очікуються обмеження проти російської енергетики, фінансового сектора, а також встановлення стелі ціни на нафту на рівні 47,6 дол. США. Крім того, санкції включатимуть і обмеження проти країн, які забезпечують обхідні механізми для РФ.

У Путіна у відповідь на нові санкції вибухнули образами на адресу Європи: заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв виступив із неприйнятною лексикою і "пригрозив", мовляв, знищити Україну.

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Що відомо про РНБО? Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

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